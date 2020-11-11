金山青農曾聖雄從農脫單　夫妻合力打造花卉浪漫香氣

▲香氛擴香盆栽。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

從事農業在許多人的印象當中是很辛苦的工作，連帶著單身農夫似乎也不容易找到另一半。但是，現任金山青農聯誼會分會會長的曾聖雄，他可是因為當農夫才順利擺脫單身走入家庭。適逢11月11日光棍節，想「脫單」的男女，不妨考慮新北市優秀青農曾聖雄的香氛系列商品，沾沾他的福氣，告白機率也會大大增加喔！

農業局表示，金山區青農曾聖雄原從事平面設計工作，後來在轉職過程中，返鄉幫忙家中花卉苗栽批發事業，並逐漸做出心得，後於民國100年成立自有品牌「熊熊花圃」。曾聖雄秉持著無農藥、無除草劑的友善農法生產花苗，花圃主要產品為臺灣杜鵑花苗與日本皋月杜鵑苗。

▲花香擴香片。

農業局說，「熊熊花圃」除了銷售杜鵑花苗，也積極結合花卉設計，開發農業創意商品，其中「香氛擴香盆栽」利用特殊的珪藻土製作底座，可吸附花香精油同時釋放香氛，包裝內還特別附上壓克力顏料，可以自行彩繪製作屬於自己的擴香盆栽，這項新興的農創商品更打入內湖花市與建國花市等各大園藝市場。

曾聖雄表示，大學時代透過當時流行的即時通訊軟體與妻子相識，但兩人分處2地少有機會見面，後來回到金山從農，妻子也到臺北上班，他花了2年時間往返金山與臺北才抱得美人歸。交往初期岳母也曾因為曾聖雄務農而反對，但曾聖雄憑藉著新北青農認真努力的態度，成功扭轉岳母對於務農的印象。

曾聖雄說，希望透過花香及結合美學設計，翻轉外界對於農業的刻板印象，夫妻倆積極開發香氛花卉農創產品，除了香氛擴香盆栽及花香擴香片，目前也正在研發金山特有味道的香氛蠟燭，讓花不只在花圃看見，更能將花最精華的香味延續下去，讓大家愛上自然，愛上美麗的花卉。

新北市農業局長李玟表示，新北青農不只刻苦耐勞，更有創新精神，積極創造農產通路，研發眾多農業創意商品，隨著11月11日光棍節到來，各位想「脫單」的市民朋友，歡迎參考新北青農們所推出的花卉農創商品，將這些青農優質產品做為告白的禮物，相信成功率一定大大提升。

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▲杜鵑花苗。