▲新北推農漁民長者免費健檢，侯友宜今至聯合醫院訪視關心。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜12日到市立聯合醫院三重院區關心農漁民長者健檢情形，首次發送「農漁民健康指引手冊」，由醫院專業醫療團隊分析前五大農漁民常見疾病、影響及改善措施，並配合「新北動健康」，鼓勵長者透過手冊落實日常健康照護。

侯友宜表示，農漁民長期在戶外環境從事生產工作，除面臨氣候變遷影響，因機械事故、噴灑農藥等發生職業傷害風險相當高，為照顧農漁民長者，新北市政府辦理全國唯一「農漁民長者免費健康檢查」，針對農漁民長者常見的工作傷害項目及好發疾病規劃總價值約1萬2000元的7大項重點檢查項目。

▲新北市長侯友宜關懷農漁民長者健康並發送健康指引手冊。

另鑒於心血管疾病位居國人十大死因第二，2020年度延續高階健檢項目「心血管鈣化指數分析」，以高科技電腦斷層掃描儀器進行檢查，非侵襲性且無需打顯影劑，5分鐘即可有效監測罹患心血管疾病風險，讓農漁民長者安「心」顧健康。

侯友宜指出，這次市府與醫院合作推出專屬農漁民的健康指引手冊，由新北市立聯合醫院醫療團隊統計歸納前五大農漁民長者常見疾病，包含肥胖、肺功能異常、血糖異常、肌耐力衰弱、血脂肪異常等，從專業角度分析疾病成因、影響及改善措施。

▲新北市長侯友宜體驗居家伸展操。

參加健檢的林姓農友表示，自己行動不便，原本沒有要來參加這次健康檢查，還好市府貼心安排專車接送，讓我們可以享受免費健檢的福利，市長今天除了到院訪視，還發送健康指引手冊，讓我們覺得「揪甘心」。

新北市政府辦理農漁民長者健康檢查，除安排專車接送外，健檢後還有「售後服務」，醫院會親送檢查報告書，並安排專人健康諮詢，後續還有開設農漁民長者特別門診，預約即可至醫院就診，省時又方便，健檢期程到2020年11月30日截止，尚未報名的農漁民長者，請多多把握機會！「農漁民長者健康指引手冊電子書」連結：https://reurl.cc/n0Amod。

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