沒戴口罩開罰！高雄衛生局找出「鐵證」　長照機構職員噴3千　

▲高雄市某長照機構工作人員造民眾檢舉不戴口罩，衛生局上門複查還是沒戴，當場開罰3000元 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，高雄市衛生局日前接獲民眾檢舉，表示某長照機構工作人員未依規定配戴口罩，經調閱監視器確認，12日確定依法對該名工作人員開罰新台幣3000元，是高雄市衛生局對長照機構開出的第一張罰單。

高雄市衛生局表示，因應國際間嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續升溫，近日國內境外移入確診病例亦持續增加，高雄市政府公告自109年9月24日起進入醫療照護機構（醫療機構、住宿式長照機構）以及大眾運輸（捷運、輕軌、公車、客運、渡輪、計程車等大眾運輸工具車廂內及大眾運輸場站）內務必全程佩戴口罩。

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▲高雄市某長照機構工作人員造民眾檢舉不戴口罩，衛生局上門複查還是沒戴。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，日前衛生局接獲民眾檢舉，高雄市某立案長照機構有1名工作人員未戴口罩執行業務，經調閱監視器畫面，確實發現該機構有工作人員在上班時間未戴口罩執行業務，同時也向該機構取得聯繫，證實該名工作人員為該機構所屬員工。

潘炤穎進一步指出，2日針對該機構工作人員佩戴口罩情形進行複查，現場發現該名工作人員於執行職務時，未依公告佩戴口罩，立即依傳染病防治法處以新台幣3000元罰鍰。

高雄市衛生局強調，全球COVID-19秋冬疫情急遽擴大，呼籲市民應持續提高警覺共同配合政府防疫措施，進入前述高風險場域務必全程正確戴口罩，以確保自身及他人安全，民眾切勿以身試法，違反規定者衛生局將依法裁罰。