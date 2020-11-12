冠軍牛肉麵店「零檢出」卻遭抹黑　網友灌爆政院臉書：丁怡銘下台

▲網友灌爆行政院臉書，要求向「皇家傳承牛肉麵」道歉及丁怡銘下台。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）。

記者蘇晏男／台北報導

針對台北市長柯文哲提出萊豬進口4項建議，行政院發言人丁怡銘12日以「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」為由回應，導致該店家「皇家傳承牛肉麵」被迫開記者會澄清指控，並在臉書秀出「零檢出」證明。對此，已有不少網友灌爆行政院臉書，要求丁怡銘下台。

▲台北市牛肉麵冠軍前往北市議會抗議政院。（圖／記者林敬旻攝）

面對台北市長柯文哲12日在行政院會上提出萊豬進口4項建議，要求中央強制業者於產品外包裝標示含有萊劑的提問，丁怡銘在回答完「蘇貞昌已請衛福部跟農委會於會後做回應」後，轉而強調，台北市辦的牛肉麵節，今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛，證明只要符合聯合國標準，安全就不會有問題，如果萊克多巴胺有問題，相信台北市也不會由副市長親自頒獎。

對此，「皇家傳承牛肉麵」在臉書附上SGS食品檢驗報告，澄清他們使用的食材皆為萊克多巴胺「零檢出」。下午4時許，「皇家傳承牛肉麵」業者在牛肉麵協會陪同下召開記者會，重申店內肉品、食材均合法，要求行政院道歉。

在店家澄清後，許多網友紛紛湧入行政院臉書，有人留言批評，「行政院可以公然造謠喔？」、「我有沒有看錯，用假消息為政策護航？店家都出示報告了」；也有人表示，「太過份了吧，應該要對牛肉麵店特別開記者會澄清道歉，發言人下台」、「丁發言人該辭職負責啦！ 人家拿出SGS萊克多巴胺未驗出來打臉你了 身為政府機關發言人可以青菜共共」。

▼網友灌爆行政院臉書，要求向「皇家傳承牛肉麵」道歉及丁怡銘下台。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

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