國民黨：行政院「造謠中心」誣賴牛肉　應依社維法送辦丁怡銘

▲2020台北牛肉麵節冠軍使用美牛。（圖／行政院提供）

記者徐政璿／台北報導

行政院發言人丁怡銘誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，引起網友群起激憤。國民黨文傳會副主委鄭照新表示，業者牛肉檢驗不含萊劑，行政院卻成造謠中心，應以《社會秩序維護法》將發言人丁怡銘送辦。

柯文哲12日上午赴行政院提臨時動議，籲請中央做到「源頭管理、明白標示」，並且提出4點具體建議。事後丁怡銘在行政院院會會後記者會中回應，台北市的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題，「如果萊克多巴胺有問題，我相信台北市也不會由副市長親自去頒獎。」

對於行政院說法，牛肉麵節冠軍皇家傳承牛肉麵透過臉書發出檢驗報告，萊克多巴胺顯示為零檢出，牛肉麵店為澄清不實指控，在北市議會開記者會說明，強調牛肉麵店家不該作被操作的工具 牛肉麵需要嘴饞口水，不要政治口水，北市副市長黃珊珊也在該篇貼文下聲援店家。

鄭照新下午也表示，執政黨上午說國民黨萊豬影片是造假，馬上被動保團體打臉「不能說是造假」，下午說人家牛肉麵是萊劑美牛，結果人家的牛肉檢驗又打臉非萊牛，行政院成造謠中心，「社維法送辦啦！」

依據《社會秩序維護法》第63條第1項第5款規定，散佈謠言足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

▼牛肉麵店秀證明沒有使用萊牛。（圖／翻攝皇家傳承牛肉麵臉書）

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