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牛肉麵冠軍店被控用萊牛　柯文哲：行政院「做梗圖做習慣」改不掉

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▲台北市副市長黃珊珊、市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊、市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日在院會會後記者會中，貼出台北市副市長黃珊珊與台北市牛肉麵節冠軍店家合影的照片，直批冠軍店家也使用萊牛。對此，台北市長柯文哲12日酸說，行政院做梗圖做習慣了，改不掉。

柯文哲12日上午赴行政院提臨時動議，籲請中央做到「源頭管理、明白標示」，並且提出4點具體建議。事後丁怡銘在行政院院會會後記者會中回應，台北市的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題，「如果萊克多巴胺有問題，我相信台北市也不會由副市長親自去頒獎。」

▲▼2020台北牛肉麵節冠軍使用美牛。（圖／行政院提供）

▲行政院指控2020台北牛肉麵節冠軍使用萊牛。（圖／行政院提供）

台北市議員李傅中武在台北市議會總質詢提到，剛剛行政院發聲明說，媒體打臉台北市政府操作，市政府跟政院衝突，好像說這些風波不是政院的錯，是媒體的錯。柯文哲回應，「奇怪媒體不是他們控制的嗎？怎麼怪我們？現在是媒體的錯？媒體不是你操控的嗎？怎麼怪到我？」

黃珊珊則說，店家剛剛已經出示萊克多巴胺0檢出的證明，所以政院發言人才這樣說，他們可以攻擊北市府，但不能攻擊店家。柯文哲則笑稱，「把責任推給媒體，這樣幹⋯」

▲台北市議員李傅中武。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員李傅中武。（圖／記者林敬旻攝）

黃珊珊強調，行政院會後記者會的看板不是媒體做的，是對方將牛肉麵冠軍店家和她頒獎照片合成做成，還指控店家牛肉是萊牛，「這是很嚴重的錯誤行為！」

柯文哲突然語出驚人地說，「他們做梗圖做習慣了，改不掉！」暗酸之前行政院幕僚被抓包做「網軍圖」一事。

隨後李傅中武追問，行政院是不是睜眼說瞎話？黃珊珊表示，大家自有公評，她只是點頭而已。而柯文哲則未正面回應，僅說「不要為難我。」

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▼台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

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