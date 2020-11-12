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指責中國涉港問題　汪文斌：這些少數國家沒道理也沒資格

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▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國全國人大常委會關於香港特區立法會議員資格問題的決定作出後，港府昨立即同步取消四名支持港獨議員的資格，少數西方國家評論偏向負面批評。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（11日）回應，「香港特區立法會議員資格問題是中國的內政，別國無權說三道四、插手干預，沒道理也沒資格。」

汪文斌表示，中國全國人大常委會作出的有關決定是堅持和完善一國兩制制度體系、落實香港基本法和香港國安法等有關規定的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，符合包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益，有利於維護國家主權安全和發展利益，有利於香港的長治久安和繁榮發展。

對於部分西方媒體評論，汪文斌指出，「這少數幾個國家對中國全國人大常委會的有關決定妄加指責，第一沒有資格，第二沒有道理，第三沒有市場。」香港是中國的特別行政區，香港特區立法會議員資格問題是中國的內政，別國無權說三道四、插手干預。

▲▼香港立法會。（圖／香港立法會）

▲香港立法會。（圖／香港立法會）

舉例各國國會操作模式，汪文斌進一步說，我們堅定支持香港特區政府根據全國人大常委會決定依法履職，公職人員宣誓效忠國家制度，這是國際的通例。在美國國會議員必須效忠美國的憲法，在英國任何人拒絕效忠英國女王將無法就任議員。作為香港特區的公職人員，立法會的議員當然必須真誠擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區，沒有任何一個國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言、背叛國家的行徑視而不見。

最後，汪文斌強調，西方一些政客對中方的無端指責充分暴露了他們的雙重標準。我們敦促有關人士恪守國際法和國際關係的基本准則，停止以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。任何對華施壓、損害中國主權安全發展利益的圖謀都不會得逞。

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