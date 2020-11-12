香港泛民派議員總辭　專家：可能影響再次參選

▲香港立法會民主派議員決定總辭。（圖／路透社）

文／中央社記者張謙香港12日電

香港泛民主派立法會議員因為不滿盟友遭取消議席而決定集體總辭，有法律專家說，在下次立法會選舉時，總辭行動將會影響選舉主任對參選人作出「不擁護基本法」的判斷。

明報今天在報導中引述香港大學法律學院教授、基本法委員會委員陳弘毅說，中國全國人民代表大會常務委員會作出的決定有「附帶效果」，對未來選舉影響深遠。

他說，有關決定的第一部分列舉了何謂「不擁護基本法」，包括宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港事務，以及其他危害國家安全等行為。

他說，選舉主任處理來屆立法會選舉的參選報名時，勢必將上述各點納入考慮。

人大常委會昨天通過DQ（Disqualify，取消議員身分）香港立法會議員的有關決定，港府隨即據此宣布即時取消楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌的議員資格。泛民15名議員也隨即宣布集體總辭，以示抗議。

在泛民議員集體總辭後，香港社會開始熱議他們能否重新參加來屆立法會選舉，包括被取消資格的楊岳橋等人，而從陳弘毅的分析看來，總辭行動有可能影響他們再次參選。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

另外，對於人大常委會作出的相關決定並導致泛民議員被取消議席，明報今天發表社評指出，此舉是對「港獨」及尋求外部勢力干預和危害國安劃下一條清晰從政紅線。

社評認為，從北京中央角度看，反修例風暴說明香港是國安重大缺口，有人搞「港獨」、有人要「攬炒」、有人勾結外部勢力，「政治戰爭」已經全面開打，為了堵塞缺口、控制局面，北京中央不會再有避忌，認為要出手便出手。

社評表示，泛民集體辭職是否明智，還要看事態發展，但北京中央劃下的「DQ」議員三紅線，即宣揚或支持「港獨」、尋求外部勢力干預以及危害國安，從政者必須與之清晰切割，不能再含糊其辭。

星島日報的社論指出，這次人大常委會是立法，而不是釋法，意即北京中央是直接出手，港府只是依法執行。

社論認為，泛民總辭之舉相信不會絲毫改變北京中央「撥亂反正」的決心，反而令自己陷入更深困境，更難翻身。

▲北京以「法」去除反送中衝擊。（圖／路透社）