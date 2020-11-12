韋德齊遭控收1.1億元才訪台　外交部駁：中國戰狼外交惡意炒作

▲捷克參議院議長韋德齊8月率團訪台。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對有中共外宣組織聲稱捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）因接受我國400萬美元（約新台幣1.1億元）捐贈，才於今年8月底率團訪台，外交部12日批評，這是抹黑造謠的假消息，再次證明中國採「戰狼外交」的惡意炒作，企圖透過假消息影侵蝕捷克的民主社會運作。

捷克媒體「時事」（Aktuálně）報導，與中國同鄉會、和平統一促進會等團體以觀的瑞士顧問及新聞平台向「時事」表示，韋德齊因收受台灣提供的400萬美金，才會率團訪台，甚至指稱還這筆錢用來贊助韋德齊參加捷克總統大選。不過，「時事」接獲資訊後發現，相關指控缺乏根據、假訊息充斥。

對此，外交部12日也澄清，韋德齊接受台灣400萬美元一事是抹黑造謠的假消息，經捷克當地媒體的查證，最早放出這則假消息的瑞士公司，與中共統戰團體關係密切，透過假消息企圖對捷克社會進行影響力操作，侵蝕捷克的民主社會運作。

外交部批評，此再次證明中國採取「戰狼外交」的惡意炒作，已引起歐洲社會的普遍關切，呼籲外界不要受騙。

外交部強調，我國與捷克是理念相近夥伴，韋德齊11月11日在參議院改選上，獲得絕大多數參議員投票支持，成功連任參院議長，再次彰顯捷克民主運作的堅強韌性，外交部已於第一時間透過駐捷克代表柯良叡向其表達我國政府的祝賀，未來將持續推動台捷全面性民主夥伴關係向前發展。

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