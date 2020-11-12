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中國拚外交　習近平將接連出席金磚、APEC、G20會議

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▲▼中國國家主席習近平出席建國71年紀念典禮。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統大選由民主黨拜登勝出後，雖中國領導人遲未表態，但中方外交動作持續。中國外交部發言人華春瑩12日宣布，國家主席習近平將於17日、20日、21日，以視訊方式出席金磚國家領導人第十二次會晤、亞太經合組織（APEC）第二十七次領導人非正式會議、二十國集團領導人（G20）第十五次峰會，發表重要講話。

華春瑩表示，應俄羅斯聯邦總統普京邀請，習近平將於11月17日出席金磚國家領導人第十二次會晤；另馬來西亞總理穆希丁邀請，習近平將於11月20日出席亞太經合組織第二十七次領導人非正式會議。

G20方面，應沙烏地阿拉伯王國國王薩勒曼邀請，習近平將出席11月21日至22日舉行的二十國集團領導人第十五次峰會。華春瑩說，上述會議將以視訊方式舉行，習近平主席將在北京出席有關活動並發表重要講話。

除上述活動外，習近平亦剛在北京以視訊方式，出席上海合作組織成員國元首理事會第二十次會議，強調要與各國「深化團結協作構建更加緊密的命運共同體」，提出包括攜手構建衛生健康共同體、安全共同體、發展共同體、人文共同體，為推動構建人類命運共同體作出更多實踐探索等論述。

另一方面，第第23次中國－東盟（10+1）領導人會議、第23次東盟與中日韓（10+3）領導人會議、第15屆東亞峰會（EAS）、第四次區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）領導人會議和東盟商務與投資峰會（ABIS）等，於12到15日召開，中方也宣布由國務院總理李克強視訊出席。

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