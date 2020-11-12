東協峰會今開幕　越南國家主席阮富仲籲確立東協疫後定位

▲ 第37屆東協峰會12日開幕。（圖／路透）

文／中央社記者陳家倫河內12日專電

第37屆東協峰會今天開幕，越南國家主席阮富仲呼籲東協應更加有效防控疫情；此外，確立東協在疫後的全球定位是個重要問題，遵循國際法、維持區域和平將成為東協核心價值觀。

第37屆東南亞國家協會峰會（ASEAN Summit）今天在越南首都河內登場，本次峰會主題為「齊心協力，主動適應」（Cohesive and Responsive），越南國家主席阮富仲、越南總理阮春福在開幕式上發表談話。

阮富仲說，鑒於天災與疾病造成全球巨大生命與財產損失，呼籲東協領袖應該更有效地防控2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）、復甦經濟、確保區域與各國民眾的生命與社會福利。

▲越南國家主席阮富仲（左1）呼籲東協應更加有效防控疫情。（圖／路透，下同）

阮富仲表示，確立東協在疫情後的全球定位是個重要問題，在國際法基礎上維持區域和平、穩定、團結、統一的強大願望與意願，將繼續成為東南亞和東協的核心價值觀。

他指出，在新形勢下，東協各國應積極配合，以新型、務實和有效的運作與合作，實現恢復倡議和計畫。東協應為促進多邊合作、維護國際法及以鞏固聯合國為核心的國際多邊體系，做出更加積極有效的貢獻。

阮富仲強調，越南一直主張維護獨立、自主、多邊化和多樣化的對外關係，是國際社會值得信賴的朋友、夥伴和積極與負責任的成員，致力於世界和平、合作與發展。

他說，這個精神讓越南在75年來不斷發展壯大，同時將繼續作為越南外交政策的指導方針，特別是在當前複雜多變的世界背景下。

阮春福在致詞時表示，過去一年來，由於各國不可預測的行為、大國間競爭與摩擦，和平與穩定變得日漸脆弱，國際多邊體系面臨許多挑戰，非傳統安全問題，極端趨勢愈來愈嚴重。

他說，東協認識到地區帶來的優勢和危機，以平衡與和諧方式，擔任核心角色的立場堅定不移，不被捲入世界和地區動盪中。

他強調：「我歡迎東協各國外交部長在協會成立53週年做出的宣言，其中強調維持一個和平、安全、穩定和中立東南亞的決心。」

他說，東協堅持將南海建設成為貨物自由流通、和平、穩定與安全的海域，讓分歧與爭議以和平方式解決、法律獲得尊重與遵守。

阮春福強調1982年聯合國海洋法公約意義和重要性，並指這是所有海上活動的架構，期待盡快完成有效且符合1982年聯合國海洋法公約的南海行為準則（COC）。

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