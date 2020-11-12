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印尼當紅女歌手「19秒性愛片外流」！影片瘋傳引警調查

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▲▼印尼女歌手自拍影片外流。（圖／翻攝自推特@fajaronline）

▲影片中女子神似神似當紅歌手吉塞拉。（圖／翻攝自推特@fajaronline）

記者張方瑀／綜合外電報導

印尼社群網站近來瘋傳一段19秒長的自拍性愛影片，網友發現影片中女子神似當紅歌手吉塞拉（Gisella Anastasia），男主角則是男演員馬爾登。對於影片外流一事，吉塞拉僅回應，目前已報警處理，「感到非常困擾，祈禱事情盡快落幕。」

根據馬來西亞《中國報》和印尼《Harianaceh》報導，印尼網路社群從7日開始瘋傳一段19秒的性愛自拍影片，只見片中女子跨坐在男子身上不斷扭動，身材火辣神情也相當陶醉，甚至有人願意出價10萬印尼盾（約台幣238元）看完整版。網友紛紛指出，影片女主角似乎就是當紅歌手吉塞拉，男生則是演員馬爾登（Gading Marten）。

▲▼印尼女歌手自拍影片外流。（圖／翻攝自推特@fajaronline）

▲印尼女歌手吉塞拉（Gisella Anastasia）。（圖／翻攝自推特@fajaronline）

吉塞拉11日出面回應表示，針對影片外流一事已經報警處理。警方已追蹤到可疑的8個社群帳戶，其中2個已勒令關閉。吉塞拉並未承認是否就是片中女主角，僅簡單回應，「感到非常困擾，也非常難過，祈禱事情盡快落幕。」

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