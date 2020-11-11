東協峰會明開幕！RCEP有望線上簽署　將成全球最大自貿協定

▲越南外長范平明（Phạm Bình Minh）發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳家倫河內11日專電

第37屆東協峰會明天開幕，最大看點是談判7年的RCEP有望在峰會期間簽署。一旦RCEP簽署生效，將是全球規模最大的自由貿易協定；原本沒有FTA的中日韓，彼此也將有降稅待遇。

第37屆東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit）12至15日在河內舉行，輪值主席國越南原本希望能夠舉行實體會議，但全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情不確定性仍高，最後決定以線上方式召開。

在峰會登場前，多個國家的部長級官員陸續對外表示，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）有望在此次東協峰會期間簽署；其中包括被視為在背後主導談判的中國，也多次在不同場合上宣示今年簽署完成的雄心。

RCEP談判於2012年11月宣布啟動，自2013年起歷經多回合討論後，各參與國去年11月在泰國曼谷的東協峰會上終於發布領袖聲明，宣布完成協定的20章節磋商。

但作為參與國的印度，卻在最後一刻因關稅、與他國貿易赤字和非關稅壁壘等歧見，未同意協定，決定不加入，引發一陣喧騰。直至目前，有關各國不斷重申，RCEP仍對印度的加入保持開放態度。

在外界關注下，今天在河內舉行的RCEP部長級預備會議原本對媒體公開，但昨天深夜臨時決定改為閉門會議，且不對外發布新聞稿。另一場有關會議則是15日東協峰會閉幕前的第4屆RCEP峰會，一般預料，協定將於當天簽署。

RCEP為全球最大自由貿易協定（FTA），對越南來說，加入協定不僅能幫助企業進入規模比跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）大2倍的大型消費市場，還可拓展原物料供應來源，有助具出口優勢產品的生產鏈。

不僅如此，越南還可以從日本和韓國進口電子晶片，從中國進口紡織原料，生產並出口到其他國家，同時在滿足原產地規則的基礎上，充分利用關稅優惠，提高市場競爭力。

台灣雖不是RCEP參與國，但近年來已透過投資布局、產線調整試圖減輕在東協市場上遭受的衝擊。但需注意的是，中日韓FTA雖然還未簽署，在RCEP上路後，這3國彼此將享有降稅待遇，須關注對台灣後續影響。

過去參與RCEP談判的國家包含東協10個會員國（汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南）及6個自貿協議夥伴（印度、中國、日本、韓國、澳洲與紐西蘭）。

根據資料，2019年，包含印度在內，RCEP會員國人口規模達36億，國內生產毛額（GDP）超過28.5兆美元，占全球GDP的32.7%。會員國貿易總額為11.2兆美元，占世界貿易額的29.5%。

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