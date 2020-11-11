影／平口緊身衣太火辣　紅毛猩猩「凍未條」抓奶7秒！露出猥褻笑

▲泰國一名身材火辣的健身教練慘遭紅毛猩猩襲胸。（圖／翻攝自Instagram／@oummy_thebootymaker）

記者張寧倢／綜合報導

泰國一名身材火辣的女子健身教練Oummy日前在IG上分享一段影片，一隻紅毛猩猩原本只是牽手搭肩，Oummy還能勉強微笑擺出姿勢讓友人幫忙拍照，沒想到紅毛猩猩開始親吻她的臉頰，下一秒還突然從背後伸出雙手襲胸，誇張行徑讓穿著火辣平口上衣的Oummy忍不住驚叫「歐買尬！」趕緊抱胸逃離牠的「狩獵範圍」。

泰國正妹教練Oummy曾獲得2018年國際健美與健身比賽WBPF的冠軍，平常也會在自己的個人IG上分享許多運動相關貼文，可看出她身材十分健康火辣。Oummy於10月18日分享一段自己被紅毛猩猩吃豆腐的影片，當天她穿著平口的緊身上衣與牛仔短褲前往野生動物世界。紅毛猩猩似乎也看出Oummy的好身材，主動接近她之後開始作出一連串的「猥褻行為」。

紅毛猩猩起初還算客氣地搭肩、親吻手背，沒想到接下來竟將牠的大嘴直接靠上Oummy的臉頰親了幾秒，但紅毛猩猩似乎還不滿足，下一秒直接從背後伸出雙手繞到Oummy胸前，直接抓住她的胸部7秒不放，最後更忍不住露出一副詭計得逞的「猥褻表情」，在場全部人都驚訝叫了出來。

Oummy一開始還能勉強露出微笑，維持好看的拍照姿勢讓同行友人拍照，殊不知竟遭紅毛猩猩大膽襲胸，讓她驚聲尖叫「Oh! MY GOD!」，並趕緊用手護住雙峰逃離這隻好色的紅毛猩猩。這則貼文在IG上已獲得超過16.5萬次觀看數、1.6萬個讚，許多網友看完不禁表示，「這隻紅毛猩猩根本就是好色的人類吧」、「猩猩的老婆可能要生氣了。」