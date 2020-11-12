NCC修改換照審查分配　柯文哲：那就應該重新審核中天換照

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）11日通過「衛星頻道節目供應事業一般頻道換照審查評分表」，表格針對衛星電視每6年一次的換照審議，擬定3+1階段評審方式，但公布時間碰上中天新聞換照審議敏感階段，引發外界質疑。對此，台北市長柯文哲表示，那就應該重新審。

柯文哲12日赴台北市議會備詢。台北市議員應曉薇詢問，中天新聞台在週一是補件最後期限，然而NCC卻在11日公布最新資料，評分表又有新政策，「就像是學生考完試了又說不算！」請柯文哲用中立態度，回答是否覺得NCC太超過？

對此，柯文哲回應，既然有新的表格，那就應該重新審核，法不溯既往是一個很重要的概念，如果現在又有新的評估表就重來。

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