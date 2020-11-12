柯文哲赴政院提「萊豬進口4建議」　要求「強制標示」含萊劑

記者袁茵／台北報導

台北市議會日前通過北市食安修法，並將送至行政院核定。台北市長柯文哲12日親赴行政院，並且在院會中提出臨時動議，籲請中央應做到「源頭管理、明白標示」，並加強民眾風險溝通，中央和地方協力合作，積極捍衛國人健康安全。

▲行政院會後柯文哲受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲12日上午親赴行政院，針對萊豬進口議題，在院會中以臨時動議方式，提出4點具體建議，第一，強制標示含有萊克多巴胺：若依現行公告僅標示豬肉產地，民眾無法直接辨別該產品是否有添加使用萊克多巴胺，因為進口國太多、且未來可能變動，民眾的資訊應該愈簡單愈好、愈透明愈好，所以應於進口源頭就直接確認該肉品是否含有、或於飼養時使用萊克多巴胺，下游才有可能強制業者於產品外包裝標示含有萊克多巴胺。

第二，公布源頭管理及邊境管理流程圖：應具體說明邊境查驗、抽驗肉品之檢驗方式（包含儀器、檢驗方法、檢驗乙型受體素種類及抽驗方法），出口國畜牧場瘦肉精飼料（萊克多巴胺等）使用品項及是否於屠宰前先行停用一段時間等管制措施。

第三，進口豬肉萊克多巴胺殘留容許量應比照CODEX限量標準：殘留容許量若以ppm為單位，則應修正為0.010ppm【肌肉、脂（含皮）及其他可食部位】及0.040 ppm（肝、腎），以完全符合CODEX標準。第四，規範進口商落實追溯追蹤管理，增列含萊克多巴胺進口豬肉特定號列，並使用現行中央「追溯追蹤管理資訊系統（非追不可）」產製QR code，提供下游業者及消費者參考。

柯文哲也當面向行政院長蘇貞昌進言，針對萊豬進口問題，中央應善盡溝通義務，使地方政府知曉具體措施並據以規劃因應，保障消費者理解新政策實施後之健康風險，來化解民眾的疑慮，減少地方政府執行的困擾和不便，中央和地方協力合作，積極捍衛國人健康安全。

