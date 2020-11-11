板模工人鬱悶獨自上山失蹤　家屬託人搜尋11天找到冰冷遺體

▲板模工人鬱悶獨自上山失蹤，家屬託人搜尋11天後找到冰冷遺體。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

宋姓男子1日晚上向友人表示心情不好，獨自前往基隆市祥豐街要塞司令部附近山上走去。家人當晚遲遲未見他回家，打手機也不通，家人緊急報案，大批警消人員連續搜尋3天未找到宋男。最後家屬委託友人持續搜尋，11日中午在山林間發現宋男遺體。警方獲報後前往現場採證，報請檢察官相驗釐清死因。

據了解，40多歲宋姓男子家住在新北市瑞芳區，在工地當板模工人。1日下午在工地工作時，向朋友表示心情不好，想出去走走，並離開工地獨自上山；宋男家人1日晚上發現未見他回家，撥打手機也沒接，最後詢問工地友人，才得知他心情不好，已提早離開工地，急忙向警方報案。

警消人員1日晚上上山搜救，沒找到人，連續3天組隊上山搜尋，並動用空拍機輔助擴大搜尋範圍未果。警方11日中午接獲家人報案，指稱在山上找到宋男遺體，員警隨即前往現場採證，釐清案情死因。

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