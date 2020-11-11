17歲富家女教學樓墜亡！　父親慟：最大錯誤是「讓她上這所學校」

▲墜亡地點。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

17歲的小田是北京一貴族私立學校的高三學生，託福考試成績107分，正準備申請英國的大學。然而，10月13日，父親突然收到女兒墜樓身亡的電話。他悲痛回憶，女兒高三前曾想要轉校，「女兒當初想要轉校的原因，可能就是她去世的真實原因。」

據《紅星新聞》報導，小田出生於2002年，2009年起就讀於北京市私立匯佳學校（以下簡稱「匯佳學校」），已經11年。

匯佳學校是北京市一所知名的私立貴族學校。父親表示，該校學費不菲；小田高三開學前，自己便向學校繳納了1年約30萬元（人民幣，下同）的學費；在匯佳學校就讀的這11年，自己先後為女兒共繳納了約200萬元的費用。

父親從學校方面瞭解到，女兒以往「參與活動比較積極」，且學習成績等各項綜合評定均在年級名列前茅，「她的性格偏文靜，但也常參加學校的很多活動，喜歡跳舞和彈鋼琴，會打籃球，以前還是學校足球隊的隊長。」

10月12日，事發當天，小田在下午時下單買了一套學校冬季款校服，還網購了一對耳環，按照正常的時間安排，應該在上完晚自習後回宿舍。然而，當晚7點左右，學校發現她「不見了」，到晚上8、9點，學校聯繫家長。

▲死亡當天，她還網購了耳環。（圖／翻攝自紅星新聞）

父親稱，因尋找無果，當晚他就到當地派出所報警，然而仍舊沒有尋到女兒的身影。10月13日上午8點左右，家長接到了學校工作人員的電話稱「小田在學校出事了」，隨後立刻趕到學校，卻已沒有機會見孩子最後一面。因為，孩子直接被送到了殯儀館。

根據一張由北京市公安局昌平區分局出具的死亡調查結論顯示，小田是因高墜致顱腦損傷合併創傷失血性休克死亡，不屬於刑事案件。

事發後，匯佳學校給父親看了一份小田去世前的攝影機畫面。畫面顯示，10月12日晚6點50多分時，她從學校禮堂門口一旁的小門進入小學部。她墜亡的小學部建築共4層高，「4樓的攝影機是壞的，學校對面的攝影機也只能看到其它樓層，警方根據現場情況，推測她可能是從4樓墜落，」父親透露。

父親不解，女兒接受的是封閉式教育，學校有24小時攝影機，但是事發地點的攝影機卻壞了；小田墜樓發生在10月12日晚上7點左右，第二天清潔工打掃時屍體才被發現。據此，父親認為，「如果學校早一點發現，孩子或許還有被救助的可能性。」

家長至今也不知道墜亡究竟是意外還是小田自己的選擇，但父親推測，「如果是意外，我可能心裡還好受些，但我覺得是意外的可能性比較小，她處於17、8歲這個年齡段，我還是相信是她自己的選擇，只是我不明白到底發生了什麼，會讓她做出這樣的一個舉動。」

懷著沉痛的心情，家人將小田安葬。可是，父親表示，自女兒去世後，學校表現出的態度以及做法，讓他認為「學校在監管上存在很大的問題」。據父親的說法，小田去世後，學校很少聯繫過家屬，「態度很冷漠。」

「我關心的不是學校後續對我們是否賠償，這對我而言根本不是賠償的事情，只是覺得出這麼大的事情，小孩的選擇肯定是要表達什麼，這麼大一個封閉式的私立學校，（對學生墜亡一事）毫無察覺，他們在安全等方面的管理，真的存在很大的漏洞，」父親稱，他認為此次事件「學校應該負起很大的責任」。

父親回憶，女兒高三前曾提出「想要轉校」，「她在校外參加補習班時，與其他老師和學生進行了一些交流，發現『外面』老師教學和她在所讀的學校接受的教育差距很大，她認為『自己隨便在哪個學校去學習，都會比現在更優秀』。」

父親回憶，「因為她只剩下1年的高中學習時間，說實話，當時我和孩子媽媽都沒有把孩子說的話當一回事。」出事後，父親對學校進行了進一步的調查瞭解後發現，學校的重點在於收費，教學品質並不如宣傳的一樣，「我現在覺得我們最大的錯誤，就是把她送到了這個學校。」

「在他們學校，最優秀的學生稍微跟外面接觸就會發現，這個學校跟普通公立學校或者其它學校相比差距太大，會給他們帶來非常大的心理落差，」父親認為，這可能是女兒當初提出要轉校的原因，也是女兒去世的真實原因，「到其它地方，她可能會更加優秀。」

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