　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

17歲富家女教學樓墜亡！　父親慟：最大錯誤是「讓她上這所學校」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼17歲少女學校墜亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲墜亡地點。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

17歲的小田是北京一貴族私立學校的高三學生，託福考試成績107分，正準備申請英國的大學。然而，10月13日，父親突然收到女兒墜樓身亡的電話。他悲痛回憶，女兒高三前曾想要轉校，「女兒當初想要轉校的原因，可能就是她去世的真實原因。」

據《紅星新聞》報導，小田出生於2002年，2009年起就讀於北京市私立匯佳學校（以下簡稱「匯佳學校」），已經11年。

匯佳學校是北京市一所知名的私立貴族學校。父親表示，該校學費不菲；小田高三開學前，自己便向學校繳納了1年約30萬元（人民幣，下同）的學費；在匯佳學校就讀的這11年，自己先後為女兒共繳納了約200萬元的費用。

父親從學校方面瞭解到，女兒以往「參與活動比較積極」，且學習成績等各項綜合評定均在年級名列前茅，「她的性格偏文靜，但也常參加學校的很多活動，喜歡跳舞和彈鋼琴，會打籃球，以前還是學校足球隊的隊長。」

10月12日，事發當天，小田在下午時下單買了一套學校冬季款校服，還網購了一對耳環，按照正常的時間安排，應該在上完晚自習後回宿舍。然而，當晚7點左右，學校發現她「不見了」，到晚上8、9點，學校聯繫家長。

▲▼17歲少女學校墜亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲死亡當天，她還網購了耳環。（圖／翻攝自紅星新聞）

父親稱，因尋找無果，當晚他就到當地派出所報警，然而仍舊沒有尋到女兒的身影。10月13日上午8點左右，家長接到了學校工作人員的電話稱「小田在學校出事了」，隨後立刻趕到學校，卻已沒有機會見孩子最後一面。因為，孩子直接被送到了殯儀館。

根據一張由北京市公安局昌平區分局出具的死亡調查結論顯示，小田是因高墜致顱腦損傷合併創傷失血性休克死亡，不屬於刑事案件。

事發後，匯佳學校給父親看了一份小田去世前的攝影機畫面。畫面顯示，10月12日晚6點50多分時，她從學校禮堂門口一旁的小門進入小學部。她墜亡的小學部建築共4層高，「4樓的攝影機是壞的，學校對面的攝影機也只能看到其它樓層，警方根據現場情況，推測她可能是從4樓墜落，」父親透露。

父親不解，女兒接受的是封閉式教育，學校有24小時攝影機，但是事發地點的攝影機卻壞了；小田墜樓發生在10月12日晚上7點左右，第二天清潔工打掃時屍體才被發現。據此，父親認為，「如果學校早一點發現，孩子或許還有被救助的可能性。」

家長至今也不知道墜亡究竟是意外還是小田自己的選擇，但父親推測，「如果是意外，我可能心裡還好受些，但我覺得是意外的可能性比較小，她處於17、8歲這個年齡段，我還是相信是她自己的選擇，只是我不明白到底發生了什麼，會讓她做出這樣的一個舉動。」

懷著沉痛的心情，家人將小田安葬。可是，父親表示，自女兒去世後，學校表現出的態度以及做法，讓他認為「學校在監管上存在很大的問題」。據父親的說法，小田去世後，學校很少聯繫過家屬，「態度很冷漠。」

「我關心的不是學校後續對我們是否賠償，這對我而言根本不是賠償的事情，只是覺得出這麼大的事情，小孩的選擇肯定是要表達什麼，這麼大一個封閉式的私立學校，（對學生墜亡一事）毫無察覺，他們在安全等方面的管理，真的存在很大的漏洞，」父親稱，他認為此次事件「學校應該負起很大的責任」。

父親回憶，女兒高三前曾提出「想要轉校」，「她在校外參加補習班時，與其他老師和學生進行了一些交流，發現『外面』老師教學和她在所讀的學校接受的教育差距很大，她認為『自己隨便在哪個學校去學習，都會比現在更優秀』。」

父親回憶，「因為她只剩下1年的高中學習時間，說實話，當時我和孩子媽媽都沒有把孩子說的話當一回事。」出事後，父親對學校進行了進一步的調查瞭解後發現，學校的重點在於收費，教學品質並不如宣傳的一樣，「我現在覺得我們最大的錯誤，就是把她送到了這個學校。」

「在他們學校，最優秀的學生稍微跟外面接觸就會發現，這個學校跟普通公立學校或者其它學校相比差距太大，會給他們帶來非常大的心理落差，」父親認為，這可能是女兒當初提出要轉校的原因，也是女兒去世的真實原因，「到其它地方，她可能會更加優秀。」

►戴口罩也要記得保養

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
iPhone 12 全系列「螢幕摔破」維修價出爐　最高近萬元
解放台灣空間！拜登「溫和攻陷中國」撂話：台獨挑戰爭美拒幫
斷開高國華！陳子璇近況照曝光..首吐恢復單身心聲
新竹少女輕生17次亡！消防小隊長偷抄電話遭控性侵　法官4點判
寵物雲商城雙11全館免運超狂買一送一！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港4名立法會議員被取消資格　民主派15位議員決定總辭

這小島只有0.68平方公里　僅三名解放軍駐守畫面曝光

港府剝4立法會議員資格　陸委會：北京如「褪去羊皮的狼」

幼稚園給幼童餵「ㄆㄨㄣ」！家長抓包拍照　官方出來解釋了

取消港立法會議員資格　陸外交部：是內政，別國無權干預

17歲富家女教學樓墜亡！　父親慟：最大錯誤是「讓她上這所學校」

國台辦副主任裴金佳：幫助台商分享「十四五」規劃紅利

台美經濟對話將登場　陸向美喊話：停止提升美台實質關係！

華為創辦人任正非：台灣晶片製造世界第一　大陸則面臨3大問題

香港4名立法會議員被取消資格　林鄭：早被認定非真誠效忠特區！

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

吱吱左手擲遠直逼男生...對手要求驗尿　阿倉遭邱宇辰胯下爆頭「我不甘願」

不滿被當空氣！議員怒摔名牌　「趕自己出場」留縣長原地苦笑

香港4名立法會議員被取消資格　民主派15位議員決定總辭

這小島只有0.68平方公里　僅三名解放軍駐守畫面曝光

港府剝4立法會議員資格　陸委會：北京如「褪去羊皮的狼」

幼稚園給幼童餵「ㄆㄨㄣ」！家長抓包拍照　官方出來解釋了

取消港立法會議員資格　陸外交部：是內政，別國無權干預

17歲富家女教學樓墜亡！　父親慟：最大錯誤是「讓她上這所學校」

國台辦副主任裴金佳：幫助台商分享「十四五」規劃紅利

台美經濟對話將登場　陸向美喊話：停止提升美台實質關係！

華為創辦人任正非：台灣晶片製造世界第一　大陸則面臨3大問題

香港4名立法會議員被取消資格　林鄭：早被認定非真誠效忠特區！

馬祖「東引火砲射擊」畫面曝...原險調整3天航班！協調後巧妙避開

CP值超高！不到3000元就可以買到各種經典保養的「倒數月曆」

香港4名立法會議員被取消資格　民主派15位議員決定總辭

飼料蓋意外翻開！　貪吃喵趁機「鱷魚張口」笑翻萬人：顏色正確

22歲非裔川粉摘下「美國小姐」后冠　支持擁槍權！

她擁「全球最大嘴巴」…張口塞進整個潛艇堡！　影片瘋傳進帳43萬

北市2022「藍白合」？　李柏毅：市議員選舉才是主菜

秋日限定湖水藍＋金黃美景！日月潭湖畔落羽松轉色超浪漫

熊貓超市買麵包「驚見過期2天」　客服對話曝！她怒：退30元幹嘛

P.League+／推行選秀、薪資透明化　薪資上下限預估3年後實施

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

大陸熱門新聞

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

不擅拒絕　大三妹宿舍上吊亡

天貓雙11兩波銷售　每秒成立58萬訂單

國力弱也要尊嚴！清護照霸氣寫：不要為難

「這物種」在亞洲歹命　飄洋過海「肥成豬」變歐美殺手

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

網戀極品白皙妹豪灑138萬　傻男一看當場昏倒

美海軍陸戰隊抵台軍事交流 國台辦：以武謀獨十分危險

3歲癌末男童見爸爸最後一面！離別時燦笑送飛吻

人妻買8千寶石項鍊　1個月後漲10倍

夫嫌醜拒愛愛她呼吸都躲開！人妻心死得知驚人真相

華為創辦人任正非：台灣晶片製造世界第一

17歲富家女墜亡！爸：最大錯誤是讓她上這所學校

更多熱門

相關新聞

板模工人鬱悶獨自上山失蹤　遺體11天後尋獲

板模工人鬱悶獨自上山失蹤　遺體11天後尋獲

宋姓男子1日晚上向友人表示心情不好，獨自前往基隆市祥豐街要塞司令部附近山上走去。家人當晚遲遲未見他回家，打手機也不通，家人緊急報案，大批警消人員連續搜尋3天未找到宋男。最後家屬委託友人持續搜尋，11日中午在山林間發現宋男遺體。警方獲報後前往現場採證，報請檢察官相驗釐清死因。

上班第二天疑手滑！台中鋼筋工人墜亡

上班第二天疑手滑！台中鋼筋工人墜亡

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

海水推3.5km　輕生男醒來才知已回岸上

海水推3.5km　輕生男醒來才知已回岸上

新郎婚禮當天墜亡！嫩妻秒繼承784萬

新郎婚禮當天墜亡！嫩妻秒繼承784萬

關鍵字：

輕生墜亡

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

紅燈看手機13秒罰1萬　女騎士神逆轉

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

邵雨薇大方認愛吳慷仁：現在很開心

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

獨／直擊中壢清秀妹乞討2hrs零進帳

上排牙掉光！瘦弱東北虎敲門求救

更多

最夯影音

更多
孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...
陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面