美選後繼續挺蔡政府？　邵宗海：川普很難再打台灣牌

▲邵宗海認為，川普下台後，有太多客觀因素讓他無法再打台灣牌。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國大選果出爐，拜登勝選，外界認為民進黨這次又選錯站隊。兩岸知名學者邵宗海接受接受大陸官媒《環球時報》採訪，他也透露，川普選書，「民進黨內確實瀰漫著一種失望情緒。」未來，川普下台還得面臨很多問題以及共和黨的壓力，根本沒空再去打台灣牌。

該報導指出，台灣中國文化大學社會科學學院前院長、澳門理工學院名譽教授邵宗海採訪時表示，在美國大選結果基本明朗後，當媒體去問一些綠營政客時，很多人都是擺擺手，不太願意談。

談到蔡英文很早就給拜登發祝賀的推特，一些媒體捕捉到的細節是拜登團隊「已讀不回」。有消息援引民進黨內資深人士透露，民進黨目前和拜登團隊還沒有牽上線。邵宗海認為，「其實，不管蔡英文什麼時候發賀信，甚至有沒有發，都沒人在意。」從過去台灣跟美國之間的雙邊貿易協議（BTA）、爭取進世界衛生組織（WHO），美國一直表態支持，最後沒有實際進展。

▲川普、拜登。（圖／路透、達志影像美聯社）

邵宗海分析，「美國不是真心要支持台灣，而是在考慮怎樣刺痛大陸。一些民進黨朋友私下對我講。台灣到底在國際局勢上扮演什麼角色，有多少人會真的care（在意）？」

川普下台後是否繼續支持台灣？邵宗海認為，按照川普以往的風格，極有可能給拜登留下麻煩，比如用極端手法刺激兩岸關係。不過，川普目前要面對的事情太多，還有來自共和黨內部壓力，客觀現實基本上已經不允許他再去「打台灣牌」。

邵宗海向《環球時報》透露，他曾跟一些民進黨人士交流過。他表示，「願意跟我私下探討的民進黨人士，其觀點也大都屬於並不封閉的類型，他們認為，不管是民主黨還是共和黨，新任美國總統不會延續上一任對手的政策，但會繼承美國社會的共識，所以這一部分人認為未來美國對大陸的打壓仍會繼續。」

最後，邵宗海建議，「台灣棋子的運用對美國來講太容易了，所以建議北京平時不必把台灣問題講得過於嚴重，但要做的時候，再用嚴重的姿態去應對。」不要讓美國人看到台灣牌能輕易激怒大陸，見獵心喜。