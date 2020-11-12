川普陣營拋234頁「舞弊證詞」　6成選票簽名相同、過世也能投票

▲白宮新聞發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

白宮新聞發言人麥肯內妮日前在《福斯新聞》接受訪問時，拿出厚達234頁的法律文件指出，這裡面寫滿密西根州韋恩郡（Wayne County）的選舉舞弊證據，該郡其中一批選票中，有60％的簽名都相同，甚至還有居民表示，她的兒子明明就過世了，卻還是有投票紀錄。

麥肯內妮（Kayleigh McEnany）11日接受《福斯新聞》主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時，拿出一份厚達234頁的法律文件指出，韋恩郡有一批選票中60％的簽名都相同，還有35張沒有相應選民紀錄的選票，「不管如何，這些選票全都被計算上了，還有一名婦人表示，他兒子明明就過世了，但不知為何還是有投票紀錄。」

"We keep hearing the drumbeat of 'where is the evidence?' Right here, Sean.



234 pages of sworn affidavits. These are real people, real allegations, signed with notarys that are alleging the following..."@KayleighMcEnany discusses evidence of voter fraud with @SeanHannity. pic.twitter.com/ZFqRre7Src — Washington Examiner (@dcexaminer) November 11, 2020

麥肯內妮說，這全都是來自韋恩郡居民的指控證詞，「我們一直聽到大家要我們找出證據，就在這裡，234頁的證詞，這裡面全部都是真實存在的人、真實的指控，還有公證人的簽名。」她痛批這只是冰山一角，任何關心計票系統透明度和完整性的人，都應該希望這些事情能夠被找出來。

事實上，麥肯內妮10日在共和黨全委會的競選活動中，大聲疾呼「所有合法選票要被清點，所有非法選票都該被丟掉」。當時她才講到一半，就立刻被《福斯新聞》主播卡夫托（Neil Cavuto）切掉畫面；卡夫托當時表示，「我覺得我們必須講清楚，除非她有更多證據支持這個論點，否則我不能讓這繼續播出。」

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