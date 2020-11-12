巴西總統公開「歧視同性戀」　嗆：別像個娘砲國家整天論防疫！

記者張寧倢／綜合報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）於10日在總統府發言，對世界各國不斷談論新冠肺炎防疫表達抱怨，卻使用了歧視同性戀的汙辱性字眼，引發批評者的強烈抗議。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，巴西目前有570萬人確診、約16.3萬人死亡，是疫情第3嚴重的國家，僅次於美國與印度。

根據《每日郵報》報導，巴西總統波索納洛10日表示，現在所有人談論的都是流行病，我們需要停止這種行為，雖然對死亡真的感到非常遺憾，但總有一天我們都會死去，「逃避現實是沒有用的，我們不能再當個像娘砲的國家了（葡萄牙文maricas，英文譯為f*got）。」用詞涉及歧視缺乏男性氣質的男同性戀與變性人，引發批評者抗議。

▲波索納洛對於拜登在辯論會上提到亞馬遜森林火災一事相當感冒。（圖／路透社）

報導指出，波索納洛時常公開認同川普言論，且他與俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平等國家元首一樣，都沒有對拜登傳達祝賀，更在演說中暗示性的抨擊拜登復育亞馬遜雨林的政策，「最近一位重要的總統候選人說，如果我不撲滅亞馬遜地區的野火，他就會對巴西實施貿易制裁。」

波索納洛接著表示，處理這種事情光靠外交手段是行不通的，「你得有火藥，不一定要使用它，但他們必須知道你有。」此外，當他提到旅遊業問題時又再次使用了「f*g」的類似侮辱性字眼。巴西眾議院院長瑪雅（Rodrigo Maia）就在推特批評，在「火藥」與「f*gs」之間，我們已經有超過16萬人死於新冠肺炎。

報導提到，儘管巴西已有570萬例確診，極右翼的波索納洛仍一再對疫情輕描淡寫。中國藥廠疫苗在巴西進行最後階段人體試驗，卻在9日傳出1名志願受試者死亡的消息後暫停試驗，波索納洛對此還沾沾自喜地稱，自己又獲得了一次勝利。另一方面，巴西政府已於11日宣布，案例死因與疫苗無關，將恢復疫苗實驗的進行。

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