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拜登將躍白宮享榮華　杭特7千萬「急甩脫衣舞情人」私生女遭切割

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▲▼拜登次子杭特（Hunter Biden）。（圖／路透）

▲英媒揭露，隨著拜登勝選總統，他們一家都將享盡榮華富貴，但杭特的私生女只能在阿肯色州隱姓埋名地生活。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

川普的孫女娜歐蜜（Naomi Biden）在美國當地時間7日發布了一張拜登在得知勝選時後被孫輩簇擁的溫馨照片，不過照片中獨缺一人，那就是拜登次子杭特的私生女納薇（Navy Joan Roberts）。納薇的存在一直都是拜登家族中「不能說的秘密」，因為他們將其視為一種恥辱，而且不承認她的身世。

據《每日郵報》報導，杭特過去十分喜歡到華府的帝國俱樂部（Mpire Club）消費，他在那裡認識了脫衣舞女羅伯茨（Lunden Roberts）並在2017年底與之展開戀情。隔年，羅伯茨誕下一名女嬰，但杭特卻不承認孩子是他的骨肉。

2019年5月，杭特迎娶第二任妻子的消息激怒了羅伯茨，於是一把將他告上法院，並要求他支付撫養費。法院在2019年11月進行親子鑑定後，確認杭特與納薇的父女關係，但法庭文件中記載，「被告自孩子出生以來不曾參與過孩子的生活，也未曾盡過父親的責任，甚至從未見過孩子，也無法從照片中認出孩子。」

為了息事寧人，杭特今年3月支付了高額賠償金與羅伯茨和解。雙方並未告知外界確切的數字，但據知情人士透露，金額大約在250萬美元（約7132萬台幣）左右。據悉，儘管法院已證實杭特與納薇的親子關係，但拜登一家依舊不承認她的身世，並將其視為家族的恥辱。

“We all live under the same sky, but we don't all have the same horizon.” Happy 2nd Birthday, Navy Joan. Aunt Raemi loves you more than you’ll ever know...and your mama too. @lundentownn_

Posted by Randi Jo Bolin on Friday, August 28, 2020

《每日郵報》爆料，杭特的這名私生女如今和家人在阿肯色州的農村裡快樂地成長。羅伯茨一家從未公開談論過納薇的事，但在她今年的2歲生日時，阿姨蘭蒂（Randi Jo Bolin）罕見地在臉書上發布了外甥女的背影照祝賀。

蘭蒂在帖文中還引用前西德總理艾德諾的話，「我們都生活在同一片天空下，但并非所有人擁有相同的地平線」，似乎在影射拜登一家即將躍升為第一家庭，並享盡榮華富貴，但小納薇卻無法享有同等的福利。

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