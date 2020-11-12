宅男捧百萬「把到正妹網婆」　目睹本尊100公斤大崩潰

▲宅男在線上遊戲把到「正妹老婆」，見到本尊一秒大崩潰。（圖／翻攝自株州晚報）

記者柯沛辰／綜合報導

湖南株州市29歲劉姓宅男單身已久，去年11月在線上遊戲結識張姓女網友，見對方照片美若天仙，立刻展開追求，並墜入情網。交往4個月間，劉男盡力滿足女友要求，狂匯32萬人民幣（約新台幣137萬元），怎料一見面，卻發現女友身分、照片全造假，而且體重直逼100公斤，「我好崩潰…」

根據《株州晚報》報導，劉男長期單身，被家人催促趕緊找對象。去年11月，他在網路遊戲結識張女，兩人不僅在遊戲中結為「夫妻」，還在微信互加好友。

有一天，劉男看到張女在微信好友圈發自拍，每張照片都皮膚白淨、身材纖細，而且打扮時髦，不禁為之動心，開始與對方進一步談心，最後2人愈聊愈開、陷入熱戀，總算成為一對情侶。

▲劉男看到張女微信上的自拍照，不禁怦然心動，怎料一切都是陷阱...（圖／翻攝自株州晚報）

交往期間，張女自稱準備出國留學，還多次以生病、沒生活費、沒錢交房租等理由，向劉男「借」錢。每次劉男都盡力滿足女友，但要求見面總是被拒絕，讓他相當失落。

今年2月，張女又稱父母出車禍，急需一筆救命錢。劉男二話不說，立刻貸款20多萬元人民幣（約新台幣86萬元），可當他再次提出見面，卻還是遭到拒絕，讓他不禁起了疑心。

經過多方打探，劉男今年3月找到了張女在江蘇的家，但隨之而來的是難以承受的真相，還有一連串被戳破的謊言，「她體重約100公斤，比我還要『魁梧』，好崩潰…」

▲劉男一路追愛到張女老家，但一見本尊立刻傻了...（圖／翻攝自株州晚報）

原來，張女聲稱的家境、個人情況全是假的。劉男得知真相後，本來只打算拿回自己付出的32萬元人民幣（約新台幣137萬元），但張女拒絕把這筆錢吐出來，讓他不得不報警處理。

荷塘警方接獲報案，傳喚張女到案說明。經查，張女今年22歲，沒有固定工作，為了籌集生活費和房租，從去年開始在網上盜用正妹照，營造美好假象，再用父母出車禍等理由騙取錢財，「剛開始我只是想試試，沒想到他對我的身分深信不疑，還動了真感情…」

警方追查發現，張女在和劉男「談戀愛」的同時，還與另外2名男子保持「戀愛關係」，可謂是「腳踏三條船」，而且詐取金額總數超過40萬元（約新台幣172萬元）。由於張女涉嫌詐騙罪，警方訊後依法刑事拘留。

▼張女不僅盜用正妹照片，還「腳踏三條船」，讓劉男崩潰不已。（圖／翻攝自株州晚報）

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