「賓士妹」本人現身吐心聲！洗車被拍下逆天美腿...職業曝光了

▲自助洗車撞見長腿正妹？本尊找到了！（圖／爆廢公社二館）

網搜小組／柯沛辰報導

一名男網友發文表示，他近日自助洗車時，撞見一名穿著性感、身材火辣的長腿正妹在清洗賓士，不禁偷偷拍照發文「求認識」。不料貼文曝光後，短短幾小時就有萬人按讚、破千則留言，還釣出正妹本尊親自現身回文，親自還原現場。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出2張照片，稱他想要認識這位洗車的美女。照片中可見，一位長髮及腰、穿著低胸小背心的美女，不僅笑容甜美可人，還有一雙修長的逆天美腿，配上一旁清洗的白色賓士，可謂香車配美人。

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▲原PO發文「求認識」。（圖／爆廢公社二館）

貼文一出，很快有網友發現「事情不單純」，因為女主角穿著高跟鞋洗車有違常理，加上原PO是社團新成員，又疑似有女方好友，一度被懷疑是「行銷手法」或粉絲刻意追捧。儘管有不少人留言吐槽，但還是有許多網友敲碗、卡位，跪求大神「開門」找出女方臉書。

經女方友人標記，本尊親自現身回應，除了大方承認當時不是在洗車，也證實自己是綽號「布丁」、在某粉專直播拍賣的女主播，「滑倒大概100次，錢很（難）賺，我在賣T8蠟，還真的不太會洗車！許多人見狀驚喜不已，紛紛直呼「哇，本人」、「腿真美，又直又白，身為女生的我真是汗顏」、「請問照片是妳本人嗎？好美！」

至於網友們大力批評「誰會穿高跟鞋洗車啦」、「這會摔死好嗎」，甚至狠酸「假掰」、「做作」。本尊也忍不住抱怨「Ｏ！大家嘴很毒，忍不住回應」、「老娘打Ｏ穿高跟鞋也沒你們的事！」吸引網友留言朝聖，意外掀起熱議。

▼本人現身解釋，當時確實不是在洗車，但網友「嘴很毒」，讓她忍不住回應。（圖／爆廢公社二館）

▼本尊怒嗆酸民，意外引發討論。（圖／爆廢公社二館）

▼有網友神出臉書，發現本尊是拍賣粉專女主播「布丁」。（圖／翻攝臉書）

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