爬6樓送餐！客關門罵「做外送就是很廢」　網見大眼妹本尊…歪樓了

▲三百六十行，行行出狀元！（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

認真看待工作的人，都是最棒的！一名正妹外送員傷心表示，最近遇到一位嘴超臭的奧客，嫌她動作慢，害餐點冷掉之外，還抱怨「做外送的就是很廢！」此話一出，讓原PO委屈不已，「跑外送很丟臉嗎？」文章貼出後，網友紛紛安慰「這種低端物種不知感恩的人四處都有，請寬心！」

桃園一名女熊貓在臉書《爆廢1公社》難過表示，日前接到一張訂單，儘管住家沒電梯，她仍熱心爬上6樓送餐，怎料出來拿餐的客人卻露出自視甚高的表情，還當場指責原PO「動作很慢，餐點冷掉了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下原PO選擇左耳進右耳出，正轉身離開時，卻聽見客人向家人抱怨，「這些做外送的就是很廢」，讓她一秒心碎滿地。對此，原PO走心直呼，自己非常認真看待這一份工作，「跑外送很丟臉嗎？為什麼真的有那種看不起外送員，然後還要叫外送的人？」

▲網友勸別理會！（圖／翻攝爆廢1公社）



文章曝光後，一票網友給予打氣，「跑外送不丟臉，做服務業也是很辛苦，我有時候叫外送，都會跟他們說辛苦了，別理他們，他們腦子有病」、「我兼職所以跑的很輕鬆沒壓力，每次遇到奧客或雷店都直接嗆到爆」、「不偷不搶，別管別人嘴巴說什麼」、「不要跟沒水準的人計較，這樣更顯得我們沒格調」、「會這樣做的好像是屁孩居多，一般人還是心存感激的，謝謝你們」。

貼文中，原PO也曝光自己正面照，渾圓大眼與可愛模樣，讓不少網友暴動，「我怎麼都遇不到這麼漂亮的外送員」、「認真的女人最美 辛苦了」、「小姐姐是跑那個區域的」。她本尊則親回「中壢，我都跑晚上！」