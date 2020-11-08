老婆碎碎唸=守護老公的證明！女性腦思維：囉唆是為了長久走下去

▲老婆囉唆嘮叨是為了「想跟老公長久一起生活下去」。（圖／悅知文化）

文／黑川伊保子（Ihoko Kurokawa）、譯者／陳亦苓



摘自／摘自悅知文化《老婆使用說明書》

一整天當中，「女性腦」的避險觸發機制會在各種情境下被驅動。從「你刷過牙了嗎？ 」 、「去洗澡」 、「別睡在沙發上， 去床上睡」、「先從蔬菜開始吃起」、「你喝太多啤酒了」、「你該戒煙了」等生活習慣開始，到「別把熱鍋直接放在餐桌上」、「洗完澡要記得打開抽風機」等家規，女性腦會逐一仔細提醒或發出命令。

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雖然這實在是非常囉唆，但老婆之所以會嘮嘮叨叨地講不停，是因為「想跟老公長長久久地一起生活下去」。

如果不刷牙而得了牙周病，不僅會失去牙齒，罹患心臟疾病及糖尿病的風險也會增加。餐桌的問題也一樣，不過只是一次直接放上了熱鍋，餐桌並不會有什麼變化，但以長期的前後關係來觀察事物的女性腦，便能預料到老公會再犯下第二、第三次同樣的錯誤，也能預料到當該行為一再重複，餐桌表面的塗料就會剝落，日後便將無法使用。

因此，老婆是老公的守護者。

女性腦把察覺當成愛；女性腦希望被讚美、被認同；女性腦希望只有自己能獲得特殊待遇；女性腦偶爾會需要綿綿情話或甜言蜜語。而這些對男性腦來說，都只是難搞又麻煩。

不過，女性腦的鬧彆扭、生氣，以及囉哩囉唆，可都是還愛著老公的證據。

不為老婆，而是為了你自己的避險目的，你是不是該全心全意地好好安撫老婆的女性腦呢？

★作者黑川伊保子，1959年，生於日本長野縣。人工智慧研究員、腦科學評論家、感性分析師、散文家。

★本文摘自悅知文化出版《老婆使用說明書：腦科學專家教的 夫婦善哉70年聖經！如何和不講理的老婆相處？老公此生最大的專案管理。》如何扮演好「老公」這個角色？你需要徹底了解女性的腦部構造，擬定策略！老婆的怒火儘管對老公來說很危險，事實上，卻是她強烈希望獲得關注的訊息。本書從腦科學的立場，說明老婆不爽和發脾氣的原因，改善日本數十萬對夫妻關係，引起廣大迴響，累積突破60萬本引爆話題。



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