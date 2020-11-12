鹿港甲子宴一桌吃6000元！女客氣死「蚵仔煎沒加粉」　廟口說真相

▲一桌6000元！鹿港甲子宴一開放報名就秒殺。（圖／翻攝爆怨2公社）



記者許力方／綜合報導

彰化鹿港廟口商圈協會今年首度推出「鹿港潯味甲子宴」，一桌12道菜6000元，有9家老店參與，一開放報名就秒殺，7日席開60桌開吃，卻引發部分民眾不滿，抱怨一整桌菜炸物太老、羹湯無味，連蚵仔煎都沒粉漿，吃完只有空虛氣憤，主辦單位趕緊出面澄清，「古早味的蚵仔煎是真的沒加粉漿」。

「鹿港潯味甲子宴」7日在彰濱工業區台灣玻璃館舉辦，準備了每桌12道鹿港特色小吃，吸引大批網友報名，沒想到有女網友吃完十分不滿，8日凌晨就在「爆怨2公社」發文抱怨，標榜一年一次、多家百年老店一起上菜的甲子宴，結果菜色讓人大失所望，炸物類不是冷掉就是過老過硬，羹湯感覺沒有調味，痲老潤餅超小，蚵仔煎沒有勾芡，腿庫也油到不行。

▲女網友吃完空虛憤怒：蚵仔煎沒加粉、腿庫油膩、蚵嗲對半切！



女網友痛罵，整個辦桌最貴的應該是第一道有烏魚子的冷盤，就連「炸蚵嗲這種便宜的小吃竟然也是一顆切對半」，最好吃的恐怕是主辦突然加碼給的蚵仔魯肉飯，一桌竟要6000元，沒有提供飲料，只有10瓶礦泉水，「真心覺得真的太誇張，滿滿的失望與懊惱」，她們那桌只坐7人也因不好吃、吃不完，吃完只有滿滿的空虛氣憤。

鹿港廟口商圈協會理事長謝秀櫻11日出面，針對菜色一樣一樣解釋，像是蚵嗲，本來就很大，每個人一顆的話吃下去就飽了，上菜前現炸，可能因為60桌份量多，當天下雨天氣有點涼，也許菜涼的比較快；羹湯則是刻意降低酸度，沒想到有些人覺得不合口味。

至於蚵仔煎，謝秀櫻解釋，沒有粉漿才是鹿港傳統作法，古早味是真的沒加粉，是後來大家為了讓它看起來比較大盤，省掉那個材料，所以加了太白粉。對於各方意見都會接受，他們將會開研討會檢討改進，明年一定讓更多人滿意。

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▼女網友認為第一道烏魚子冷盤最貴，羹湯則沒加醋。

