「筋痛」看醫生！櫃檯小姐幫掛婦產科　抬頭一看尷尬了：先生抱歉

▲原po到櫃台掛號，想看復健科。（示意圖／姜國輝記者攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友今（10）早到診所看醫生，櫃檯小姐低頭忙著處理事情，拿走他的健保卡後詢問「哪裡不舒服？」原po則表示這陣子常常「筋痛」。櫃檯小姐用懷疑的語氣表示「經痛？這裡沒有婦產科，我幫你掛內科」，此時原po驚覺不對勁便說「我是要掛復健科」，對方才抬頭尷尬的笑回「先生不好意思，我以為是月經痛」。

該名男網友在臉書「爆怨2公社」發文，今日到診所走到櫃台拿出健保卡掛號，此時，櫃檯小姐正低著頭忙著處理資料，伸手拿了健保卡後便詢問「有來過嗎？怎麼了？」原po表示「這陣子筋痛有來看過」。櫃檯小姐依然低著頭忙碌著，聽到原po說筋痛，便回「經痛？這情形常常嗎？是持續痛還是悶痛？」

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▲許多女生經期來時會感到肚子不舒服。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

原po開始感覺到怪異，但還是很認真的回「算這陣子常常痛，有時候姿勢不對，它就痛起來」，櫃檯小姐向他表示這裡沒有婦產科，要幫他掛內科，原po立刻反應自己要掛的復健科，不是婦產科。此時櫃檯小姐終於抬起頭，看著原po尷尬的笑了笑表示，「先生不好意思，我以為是月經痛…」

貼文一出後，許多網友都笑翻，「喝點紅糖水」、「我懷疑你的聲線」、「我嘴角失守了」、「掛號的小姐需要蠻牛了」、「衛生棉要準備好哦」、「掛號的護士小姐非常奇葩」、「很好奇你的聲音」、「原來是用這招把小護士，長知識了」。