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鹿港轉運站招商！旅館美食街影城複合經營...邀麗寶京華酒店參加

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▲複合式鹿港轉運站即將招商。（圖／彰化縣政府提供）

▲複合式鹿港轉運站即將招商。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

集公車站、旅館、停車場、商場、美食街、影城等複合式客運「鹿港轉運站」，規模媲美現在的台北轉運站，彰化縣府引進18億元投資資金，分別於16日、19日在台北、台中市辦理BOT案招商說明會，更邀集力麗集團、麗寶集團與京華酒店等企業參加，屆時縣長王惠美也將親赴主持。

▲複合式鹿港轉運站即將招商。（圖／彰化縣政府提供）

▲複合式鹿港轉運站基地位置。（圖／彰化縣政府提供）

據工務處指出，轉運站基地位於建國路、鹿草路及中正路間的市中心區，面積達9,757平方公尺，距離天后宮及老街僅700公尺，且緊鄰西濱快速道路，可快速抵達台中港，觀光及交通便利，縣府將採BOT促參案方式進行招商、興建及營運，許可年限50年，預估可帶動民間投資18億元，並創造上百人就業機會。

▲複合式鹿港轉運站即將招商。（圖／彰化縣政府提供）

此外，工務處進一步指出，鹿港有良好的產業發展利基，彰濱工業區、鹿港水五金產業專區，加上近年來蓬勃發展的離岸風電，國內外大廠紛紛投入龐大資金進行開發，年產值達1,550億元；鹿港溪再現工程、鹿港捷運線規劃等重大建設前景可期。

▲複合式鹿港轉運站即將招商。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美進一步表示，過去土地都閒置未整合開發，縣府近年非常積極的將土地予以活化，鹿港轉運站也是彰化縣政府首件的BOT案件，透過活化的過程進而促進地方發展，發揮轉運站機能、進而帶來更多的人潮，此棟大樓相當適合進駐飯店業、商場、美食街、影城，前有生態公園(縣府近期投資2千餘萬整理生態公園)、旁有鹿港運動場，於此投資飯店絕對是有很好的效益。

▲複合式鹿港轉運站即將招商。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣府將分別於16日上午10點在台北市天成大飯店1樓天美廳、19日下午3點在台中市裕元花園酒店4樓西側包廂辦理BOT案招商說明會，縣長王惠美除將親赴主持外，呼籲廠商要把握難得機會以免向隅。

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