刷存在感！跟風看鬼滅之刃　他嗆爆酸民「懂什麼？」：沒人逼你看

▲《鬼滅之刃》電影版於10月30日在台灣上映。（圖／翻攝自推特／鬼滅之刃官方推特）

記者施怡妏／綜合報導

日本知名動漫《鬼滅之刃》劇場版「無限列車篇」30日上映，在日本創下破百億票房，在台灣也有許多動漫迷進影院支持，但有網友忍不住抱怨，不管是在鬼滅的文章或是影片底下，都會看到有人留言「鬼滅哪裡好看？臺灣人就是愛跟風」，他認為喜好這種事情很主觀，講「跟風」似乎過份了點。

原po在臉書「爆怨2公社」發文，只要看有人發關於鬼滅之刃的貼文，底下都會有人留言「不知道鬼滅紅什麼，幹嘛一直跟風」。他認為，「好的作品推薦給其他人，這不是一件很正常的事情嗎？」那些嘴上說跟風的人，很多都是看完電影後才回去追漫畫，「那一開始就看漫畫的人是不是也要說你們跟風？」

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他看不下去酸民一直攻擊，憤怒表示「不要用你們自以為小眾的優越感來批評人家跟風，好看打好看，不看沒人逼你們看，不用加入沒差」。

▲《鬼滅之刃劇場版-無限列車篇》場景圖。（圖／Muse木棉花-TW提供）

貼文發出後，不少人表示自己是看完電影後入坑，「沒看過他的漫畫，去看他的電影也愛上，會紅不是沒原因的」、「我不是鬼滅粉，但陪妻小看完電影版之後，真的好看，超推薦」、「看完電影後回去追動畫+1」、「看了動畫就去把漫畫追完的我路過」、「我是看了電影才回去追動畫的」、「我也是從電影才認識的，也覺得好看」。

也有網友指出，因為鬼滅是最近熱門的話題，為了不要讓自己感覺很落伍，才會裝做自己有看過，「就像台灣人愛吃排隊美食、愛朝聖一樣，畢竟風好才會跟嘛」、「跟風的意思是，明明只看1-2集然後說：超好看的，我都有看！然後問他劇情一問三不知那種」。