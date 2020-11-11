幫忙買珍奶！女同事一看杯子怒吼：要我怎麼喝？　原因曝光網傻了

▲原PO幫忙買飲料，結果不小心買錯一杯。（示意圖／視覺中國CFP）

記者施怡妏／綜合報導

手搖杯的包裝有許多種，有些飲料內容物有特別設計過，使用透明杯子時看起來更有質感，一名女網友幫忙大家買飲料，結果不小心「點錯」一杯，當下也向對方認錯，並表示願意再買一杯新的補償，沒想到對方竟然爆氣，生氣的理由竟然是「杯子不是透明的！看不到珍珠！」

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，之前在房屋銷售中心打工，幫忙大家買飲料，結果不小心點錯一杯，她也承認自己的錯誤，還向對方表示會重新買新的一杯，並且不收錢。沒想到此番好心對方不領情，還直接對著她怒吼，「杯子不是透明的，我要怎麼看我喝的珍珠到哪裡了？」還重複喊三次。

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▲女同事發現杯子不是透明後發飆怒吼。（示意圖／視覺中國CFP）

「不是內容物有錯，而是杯子不是透明的」，從小到大第一次因為這樣的理由被吼，那時她還只是個工讀生，「想當初我都快哭了」。如今回憶起這段往事，她表示「現在敢這樣嗆我，我就直接倒在你頭上」。

貼文一出後，許多網友也覺得很莫名其妙，「珍珠不會用吸管去感覺喔」、「直接杯蓋打開，飲料灑在她在她桌上，『這樣看到了吧，慢慢吸吧妳』」、「倒出來喝不就解決了」、「她是跳針了嗎，真的處處是人才欸」、「這年頭卡陰不分月份啊」、「她有神經病吧，一杯飲料而已」、「他的眼睛是不是裝飾品而已」。