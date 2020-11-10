帶蛋糕揪人幫慶生！壽星妹散場丟一句「妳都沒送禮物」她心死

▲壽星妹抱怨原PO沒準備生日禮物。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

「你們會有這樣的朋友嗎？沒送生日禮物就有話給我聽。」一位女網友日前在臉書《爆怨2公社》無奈吐苦水，說她有個女生朋友最近生日，就揪了好幾個友人到對方家樓下慶生。沒想到過程中，壽星不停拿生日禮物出來炫耀，而且原PO明明相當有心，對方卻說了一句「反正妳都沒送我禮物」，讓她超傻眼。

這位女網友文中透露，女性友人最近生日，於是她就買了蛋糕，找了幾個朋友，帶著蛋糕去壽星妹家樓下慶生。結果壽星妹過程中一直拿別人給的生日禮物炫耀，「她收到3個包包，每個包包拿出來背一次，然後就說別人很奇怪，她生日就只會送包包（嘴巴說不，其實內心很爽）。」

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慶生完之後，原PO就問對方要不要把蛋糕上的「Happy Birthday」小牌子拿回去做紀念，結果壽星妹卻回一句「好啊！反正妳都沒送我生日禮物，那就把它當作禮物吧！」超突然的怨言讓女網友超無言「都23歲了，大家都來為妳慶生了，有沒有生日禮物有那麼重要嗎？以後誰還想為妳慶生？」

貼文一出，其他人也為原PO感到不值，「一個蛋糕～認識一個人～蠻划算的」、「不要也罷啊這種人」、「下次妳可以連蛋糕都省了」、「送禮物是心意不是應該，現在連當朋友都有公主病了」、「好酸哦！這種請她吃檸檬就好了，浪費蛋糕」、「物質女，我會離她遠點」、「下次送壽桃或者罐頭塔。」