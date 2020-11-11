青農會長交接長袍馬褂短旗袍上身　濃濃民國風宛如時裝秀

▲嘉義縣青農會長交接。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農民不僅會種植還很會玩樂!嘉義縣農會近年不僅繳出亮麗銷售成績，更積極以另類表現顛覆農民傳統保守形象，11日晚間青年農民聯誼會，選在嘉義縣長官邸辦理第三屆會長、副會長及常務監事交接典禮活動，交接典禮除了授證儀式，節目高潮由縣長翁章梁、立委陳明文，縣農會總幹事黃貞瑜，及山海區各農會總幹事及青農幹部等變裝民國風穿搭，走星光大道進場宛如時尚走秀，各分會會員現場也歡呼聲不斷。

▲嘉義縣農會總幹事黃貞瑜(前排左三)及各青農會長。（圖／記者翁伊森攝）

活動開始由縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜、各農會總幹事與各鄉(鎮、市)青農會長等，以民國時代穿著長袍馬褂及旗袍裝扮一一步入星光大道接受眾人歡呼。緊接著交接儀式，各分會青農代表上台歡樂演出，現場穿插樂器表演、Show歌藝及搞笑的火鳥舞演出等，全場氣氛火熱，著實讓受邀貴賓及各分會的青農們留下驚豔的活動回憶。

▲立委陳明文出席嘉義縣青農會長交接。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，青農就是要展現有別以往只靠經驗、勞力，尤以嘉義青農最近表現突出。加以農業處以嘉義優鮮為品牌為嘉義農業做出實質包裝，更請來名設計師聶永貞負責設計及規範，未來也將投入嘉義青農推出的產品包裝。

▲嘉義縣青農會長交接打造民國風。（圖／記者翁伊森攝）

黃貞瑜表示，嘉義青農不只很會種植也很會玩樂，因此原先設計以禮服及西裝為出發點後來顛覆想法改為民國風穿搭。她提到，自己剛接任總幹事到現今由2百多位會員到現在1千3百多會員，藉由會員交流提升技術，更藉由平台及通路互相分享加以整合行銷，宛如大型團隊戰，以上功勞皆由各農會總幹事及青農會長、幹部， 希望大家未來一起為嘉義及台灣農業打拼。

▲中埔鄉農會總幹事李碧雲(左一)及青農代表。（圖／記者翁伊森攝）



本次選舉結果，嘉義縣青農會長由布袋分會的陳明雄擔任、副會長由大林分會的戴克遠及番路分會的廖誌鑫擔任、常務監事由東石分會的宋明仲擔任。

新任會長陳明雄表示，感謝各分會的支持，讓自己當選會長，未來會和幹部更加努力，為青農聯誼會的福利與需求繼續打拼，也感謝縣府、縣農會、各長官貴賓及各鄉鎮市青農聯誼會的大力協助。

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