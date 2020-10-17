嘉義縣四健、農事、家政聯合成果展　青農走秀推農特產

▲▼ 嘉義縣四健、農事、家政聯合成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣23.5度北回歸線直直過，孕育出優質的優鮮農特產品，嘉義縣農會17日號召18鄉鎮市農會在愛情大草原推出四健、農事、家政聯合成果展，讓社會大眾對農會的認知不是只有存放款，還有學童教育、青農輔導及高齡照護的人與人之間情感連結功能，活動壓軸青農食材走秀，最優最鮮的農特產品呈現在大眾面前，場面熱鬧。

優質的農特產品更需要高水準的人文栽培，聯合成果展展現嘉義縣各農會推廣部門四健、農事、家政的推廣教育及學習成果，還透過四健作業組競賽選拔出10月31日將代表嘉義縣參加全國競賽的隊伍。

作業組競賽分為幼初級與中高級會員兩組，競賽內容以農村生產、生活、生態為主軸，與社會、環境和農業推廣相互連結，透過競賽切磋學習，激發四健會員創新思維，提升四健推廣教育的實質效益，立委陳明文也致場向農友致意。

縣農會總幹事黃貞瑜指出，農村高齡者透過學習、參與、改善生活及增進知能，讓高齡者不僅活出尊嚴與活力，還能與社區發展更為緊密，成為農村發展的重要力量，也展現出農會家政推廣的活潑多元與創新。

活動壓軸為各鄉鎮青年農民特色食材走秀、搭配家政班員風味入菜的食物日共食活動，農會聚集回鄉青農，強化互相合作，提升青農組織運作與創造力，將所種植生產的作物搭配鄉鎮特色完美入菜，讓農業生產不僅僅是一級產業，還能更上一層樓，結合料理與在地文化，讓農業文化傳承與永續經營。

▲成果展以走秀方式推農特產 。（圖／記者翁伊森翻攝）

走秀食材有披紅戴花米老鼠（麻糬）、黃金美人指（黃秋葵）、黑白配、菜頭線佐黑娘媽頂級蔭油、打貓雄禾米壽司、紫蘆筍之戀和富貴雙絲玉羹湯、太保有機米三角飯團和紫米吐司、苦瓜佐泰式醬、阿嬤時代懷舊滋味藕斷絲連（創意拌麵）、福氣黃金南瓜包，茶凍和咖啡凍、柿葉茶、黃金玉米雞肉油飯、桂花綠豆栗子冰糕、杏福金瑤柱（杏鮑菇）。

縣長翁章梁表示，農會平時的照護關懷與組織運作，帶起了農村老、中、青世代的傳承，一棒接一棒，一代傳一代，越來越優秀的農民、豐富的農村物產及農業生活，讓生活在農村的這一世代，生生不息地在這片富饒的土地上延續著。

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