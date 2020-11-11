民進黨轟「瘦肉精豬顫抖」移花接木：請江啟臣道歉下架影片

▲民進黨要求江啟臣道歉。（圖／翻攝自民進黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨近日貼出瘦肉精有強烈副作用，讓豬隻飽受折磨影片，遭防檢局澄清，影片原始來源是美國動物組織（Animal Outlook）用於探討該國豬隻屠宰流程。對此，民進黨11日也抨擊，國民黨為了政治利益，不惜PO造假影片，請江啟臣道歉，並下架影片與貼文。

國民黨10日在臉書揭露一段約20秒的影片 ，並寫下「這是瘦肉精豬隻的屠宰場，瘦肉精強烈的副作用讓豬隻飽受折磨，包含呼吸加快、肌肉顫抖，甚至因為熱衰竭而倒下。」

防檢局11日下午聲明，近日臉書流傳及媒體報導「豬隻四肢顫抖、情緒激動」影片，指稱是食用萊劑飼料後之症狀乙案，該影片原始來源是美國動物組織（Animal Outlook）用於探討該國豬隻屠宰流程，內容完全未提到豬隻使用瘦肉精等議題。

民進黨11日也在臉書發文抨擊，國民黨為了政治利益，不惜PO造假影片，請主席江啟臣道歉，下架影片與貼文。且防檢局已經澄清，並打臉國民黨，這段影片完全是移花接木的假影片。

民進黨抨擊，國民黨唯恐天下不亂，公然散播假訊息、製造恐懼，以及撕裂社會企圖破壞台美關係。難道江啟臣說好的改革，就是要用造謠改革？把整個國民黨都變成全台最大造遙黨嗎？

民進黨重申，在台美經濟即將展開對話的時刻，國民黨還在用假訊息反美豬、反美國，反到失去理智、扯台灣後腿，甚至阻礙台灣經濟貿易發展的未來。嚴正譴責國民黨的脫序行為，請江啟臣道歉並盡速下架造假影片。

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