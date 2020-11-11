　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁美選押錯寶　蔡英文：民進黨2016跟歐巴馬政府關係良好

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲109年國慶大會，總統蔡英文發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

美國大選上周結束，由民主黨拜登勝出，而現任總統川普則尋求法律途徑搏翻盤；面對白宮將易主，外界也批評民進黨押錯寶。民進黨11日中常會繼續討論美國選舉，針對外界批評押錯寶，蔡英文說，2016年美國大選完時，民進黨已是執政黨，美國還是歐巴馬政府，2017年1月20日川普政府才上任，在那段重疊期，民進黨跟當時的歐巴馬政府有很好的溝通，和各部門、個別層級的人溝通也都很順利。

中常會結束後由發言人顏若芳轉述蔡英文裁示。蔡英文指出，美國大選如大家所觀察的，要到整個法律程序完結、塵埃落定，恐怕還需要一段時間。在這段期間內，我們會密切關注台海安全，以及國內股匯市、政經總體情勢的變化，並且就可能的情況預為評估研判、因應部署，請國人放心。

蔡英文說，過去一段時間，我們跟美國政府、參眾兩院、主要政黨和智庫、民間團體，都有密切的交往，許多友台法案，都有賴於美國兩大政黨在國會合力支持，才能夠開花結果。我有信心，台灣在印太地區戰略前緣、民主前線的重要地位不會改變，支持台灣也已經漸漸成為美國的民意主流。未來政府深化台美關係的努力不會改變，我們也會持續爭取美國主流民意對台灣更廣泛、更大力的支持。

「今天早上，美國國務院也已經宣佈台美經濟繁榮夥伴對話，即將在11月20號展開。」蔡英文表示，雙方將就全球醫療安全、科技與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題進行實質討論。未來，我們也會積極就台美更進一步經貿合作的方向，持續努力，深化台美夥伴關係。

對於外界質疑押錯寶，蔡英文說，2016年美國大選完時，民進黨已是執政黨，美國還是歐巴馬政府，2017年1月20日川普政府才上任，在那段重疊期，民進黨跟當時的歐巴馬政府有很好的溝通，和各部門、個別層級的人溝通也都很順利。而如果大家還記得，2015年我是有史以來第一個進入白宮的總統候選人，當時是歐巴馬政府；可見，民主黨政府對台灣的態度是友善的，而且也願意持續來改善對台灣種種的待遇跟關係。

蔡英文表示，2016年台灣的在野黨說我們押錯寶，但後續我們積極地跟川普政府合作，創造台美關係一個很大的進步跟進展。現在2020年在野黨又說我們押錯寶，但我們早就證明，即使美國政府更替的情況下，我們也會持續努力讓台美關係能夠維持穩定。主要就是在於我們跟執政者維持很好的合作關係，跟在野者，我們也維持非常好的溝通跟互動。

「台灣在美國主流民意上獲得支持，在參、眾兩院也有很多友台的力量，很多的法案通過或者軍售，需要兩黨共同的支持。」蔡英文說，這些主流民意跟力量，不會因為可能的政黨輪替，而發生對台灣的支持有什麼樣的減損。

「我們跟美國有共同的價值，還有台海、台灣的戰略價值，這些都是不變的。」蔡英文強調，美國政府或許有更替，人事有更迭，但是我們對台美關係的持續發展有信心。

此外，顏若芳補充表示，黨部將補實兩位發言人，新竹市議員劉康彥及台北市議員簡舒培，兩位過去分別擔任過黨部及總統競選總部的發言人，與記者均有良好互動、對媒體事務嫻熟，在時事議題的回應上也有表現，兩位都是黨內現任年輕世代的公職，期盼可以幫助黨中央更能掌握基層脈動，強化時事議題攻防能量。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
視帝被爆罹癌　憔悴現身癌症中心
「被渣男揍＋劈腿」還失業！她狂操半年　變健美冠軍正翻全場
中壢清秀妹車站乞討...爸勸不回　警「用1招」讓她消失了！
快訊／好市多北台中店開幕倒數　獨家商品先外洩！
寵物雲商城雙11全館免運超狂買一送一！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營指「瘦肉精豬顫抖」影片造假　國民黨：獨裁政府才封鎖消息

駁美選押錯寶　蔡英文：民進黨2016跟歐巴馬政府關係良好

民進黨轟「瘦肉精豬顫抖」移花接木：請江啟臣道歉下架影片

北市2022「藍白合」？　李柏毅：市議員選舉才是主菜

蘇貞昌批「享受防疫又罵政府」　賴士葆：自我感覺良好到自戀

萊豬影片遭疑造假　藍營青年秀證據：那就是瘦肉精豬肉屠宰廠！

衛福部8項萊豬行政命令　12日可望送出委員會

勇鷹高教機增加試飛時間　可望再爭取下午時段

逾6成民眾憂本土新冠爆發　 江啟臣：大內宣無法掩蓋疫苗落後

中天換照需過3+1關　NCC公布「衛星頻道換照審查評分表」

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

吱吱左手擲遠直逼男生...對手要求驗尿　阿倉遭邱宇辰胯下爆頭「我不甘願」

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

不滿被當空氣！議員怒摔名牌　「趕自己出場」留縣長原地苦笑

綠營指「瘦肉精豬顫抖」影片造假　國民黨：獨裁政府才封鎖消息

駁美選押錯寶　蔡英文：民進黨2016跟歐巴馬政府關係良好

民進黨轟「瘦肉精豬顫抖」移花接木：請江啟臣道歉下架影片

北市2022「藍白合」？　李柏毅：市議員選舉才是主菜

蘇貞昌批「享受防疫又罵政府」　賴士葆：自我感覺良好到自戀

萊豬影片遭疑造假　藍營青年秀證據：那就是瘦肉精豬肉屠宰廠！

衛福部8項萊豬行政命令　12日可望送出委員會

勇鷹高教機增加試飛時間　可望再爭取下午時段

逾6成民眾憂本土新冠爆發　 江啟臣：大內宣無法掩蓋疫苗落後

中天換照需過3+1關　NCC公布「衛星頻道換照審查評分表」

客車國道追撞！小黃乘客受驚嚇　肇事男濺血遭嗆還回：大聲什麼

政治熱門新聞

豬隻吃瘦肉精影片曝　四隻顫抖、情緒激動

陳吉仲批瘦肉精副作用影片造假　國民黨公佈來源狠打臉！

蔣月惠質問誰殺了李吉弘　潘孟安怒了

台海進入危險時刻？沈富雄豁出去賭了

北市首推自由行補助1000元　最快12月上路

川普開除國防部長　吳斯懷：背後原因是台灣隱憂

韓國瑜神秘市長室曝光！未來換青年局進駐

為美選槓上周玉蔻　蔡詩萍氣到走人

2022北市假想選戰聲量曝　陳時中大勝藍白

毆女友、劈女星　政媒兄弟檔被控渣男

柯文哲對她好溫柔　靈堂一句話曝學姐失寵了

政院小編做網軍圖　柯酸蘇了不起

自詡「秦慧珠接班人」　他選議員遭連環爆黑料

陳玉珍曬37年前嫩照　網讚：委員的可愛不變ㄟ

更多熱門

相關新聞

民進黨轟「瘦肉精豬顫抖」移花接木：請江啟臣道歉下架影片

民進黨轟「瘦肉精豬顫抖」移花接木：請江啟臣道歉下架影片

國民黨近日貼出瘦肉精有強烈副作用，讓豬隻飽受折磨影片，遭防檢局澄清，影片原始來源是美國動物組織（Animal　Outlook）用於探討該國豬隻屠宰流程。對此，民進黨11日也抨擊，國民黨為了政治利益，不惜PO造假影片，請江啟臣道歉，並下架影片與貼文。

翁達瑞／為何我逆風挺拜登？

翁達瑞／為何我逆風挺拜登？

《外交政策》：拜登對台將「做得更多」

《外交政策》：拜登對台將「做得更多」

蔡正元酸蔡政府「主動獻身」：川普還不想下就要拜登趕快上床

蔡正元酸蔡政府「主動獻身」：川普還不想下就要拜登趕快上床

綠營質疑美國萊劑影片造假　藍營：公然反美？

綠營質疑美國萊劑影片造假　藍營：公然反美？

關鍵字：

蔡英文民進黨台美

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

紅燈看手機13秒罰1萬　女騎士神逆轉

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

邵雨薇大方認愛吳慷仁：現在很開心

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

上排牙掉光！瘦弱東北虎敲門求救

獨／直擊中壢清秀妹乞討2hrs零進帳

更多

最夯影音

更多
孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...
陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面