北市2022「藍白合」？　李柏毅：市議員選舉才是主菜

新聞節目中心／綜合報導

2022縣市長選戰氣氛漸濃，台北市長一役是否可能「藍白合」，備受關注。國民黨台北市議員李柏毅11日則在ETtoday《雲端最前線》節目中強調，這要謹慎評估，不是因為台北市長柯文哲不好，「就是因為他太強了！」他並分析，台北市長選舉只是配菜，真正主菜其實是市議員選舉，「民眾黨台北市長會不會派黃珊珊，要看台北市議員的盤有沒有辦法配得好！」

對於台北市長一役「藍白合」可能性，李柏毅直言，市長選舉只是配菜，真正主菜應該是市議員選舉，因為民眾黨是否派出副市長黃珊珊出戰台北市長，就是要看台北市議員的盤有沒有辦法配得好。他說，這其實是有空間的，因為民眾黨要派出的人選，絕大部分是二代，以及現任議員不選的區域，「不需要跟藍營搶，他就有那一席空間」。

李柏毅接著說，議員選完就是正、副議長的問題，除非國民黨有把握單獨過半，否則民眾黨若6區域選上4、5個，將會佔正、副議長決定性關鍵，屆時談判就有籌碼了，「要知道民眾黨現在民調最高在台北市，平均每個區，民調都有7至8%，足夠選一席了」。

他也說，對於藍白合「我個人是覺得謹慎評估」，真的非常保留，不是因為柯文哲不好，「就是因為他太強了」，慾望、野心很龐大，「我不認為他只想單單純純當一個小的在野黨，或是民眾黨的黨主席而已」。

另一方面，談及綠營近期各項議題纏身，資深媒體人、台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏直言，民進黨因為「贏很多」，加上防疫做得好，無形中有種「自我感覺良好」，這過去是掛在前總統馬英九身上，如今是否戴在民進黨身上，綠營的人要注意。他並診斷，民進黨有兩症狀，首先是自我感覺良好，病名則為「天下無敵症候群」，「反正兵來將擋嘛！我們都贏」。

楊憲宏也提及，民進黨接下來要將對未來的見解放在哪？一種是放在無敵症候群，想著民進黨怎樣都贏、沒關係，另一種則是台南、高雄都可能輸，兩者就不一樣，也就是政治團隊中大家要拴緊發條。他指出，總統蔡英文應該是比較有警覺的，從國慶談話中就能讀出她的擔心，其他人則還沒到那個程度。

資深媒體人單厚之則指出，先前發生行政院小編在立法院議場做圖罵媒體，這並非院長蘇貞昌、行政院臉書要用，第一時間竟是出現在焦糖哥哥、臉書社團及民進黨立委王定宇的臉書頁面上，擺明用公家的時間、薪水做私人的東西，「這要講什麼？」民進黨從中央到地方都有一樣問題，就是太習慣用網路且用得太好，所以當風向在變，仍習慣過去那一套，就會出問題。

單厚之進一步質疑，行政院近期到底做了什麼？疫苗沒買到，如今11月了還在講防疫，「疫苗買不買得到不知道，你跟我講防疫，民眾已經在看下一個階段了！」

談及近期台南市長黃偉哲因馬國女大生命案遭抨擊，單厚之也說，這必須檢討因、果，究竟是因為黃偉哲出問題，導致大家覺得民進黨做不好，還是風向已經變了，所以黃怎麼做都錯？「我認為是後者啦！」大家沒發現風向變了，還用過去習慣的應對方式，所以怎麼樣都錯。

他並說，理論上今年選舉完，鐘擺就要擺了，但因為疫情，今年鐘擺效應有延遲，而民進黨防疫的確做得好，「但也不可能一直走上去嘛！」

《雲端最前線第927集FB》

《雲端最前線第927集Youtube》