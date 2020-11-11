孝女警車禍亡！跨縣騎車通勤薪水交媽　張麗善：年輕殞落很不捨

▲黃敏綺（右一）是警專26期畢業，已服務滿11年，個性低調、內向很受同事喜愛，突來的惡耗讓警局同仁萬分不捨。（圖／翻攝自Facebook／雲林縣警察局 - 北港分局）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局北港分局勤務指揮中心31歲警員黃敏綺，9日傍晚下班返家途中於17時43分騎機車行經嘉義縣六腳鄉臺19線六美國小前，不慎撞上一名許姓男子，接著倒地慘遭後方兩輛汽車輾過，導致黃員傷重不治，雲林縣長張麗善於今(11)日由警察局長及北港分局長陪同，親自前往致哀並慰問家屬。

北港警方局女警黃敏綺11月9日17時30分下班，近晚間6時騎機車經過六美國小前，當時許男將拖板車違停路邊，正要徒步上車，兩人因此發生碰逛，讓許女摔飛後40秒連遭兩車輾過，頭顱破裂，當場身亡。雲林縣長張麗善今天在雲林縣警察局長朱宗泰、北港分局長顏偉丞陪同下前往靈堂上香，並慰問黃女雙親。

黃敏綺是警專26期畢業，已服務滿11年，個性低調、內向很受同事喜愛，突來的惡耗讓警局同仁萬分不捨。黃敏綺為家中長女，2019年11月調至北港分局，先後於警備隊、北辰派出所及分局勤務指揮中心服務。據了解，黃敏綺為了減輕雙親負擔而報考警察，去年為了陪伴家人請調北港分局服務，騎機車往返雲林、嘉義通勤，平常都將薪水交給媽媽。

▲雲林縣長張麗善今天在警察局長朱宗泰、北港分局長顏偉丞陪同下前往靈堂上香，並慰問黃女雙親。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善表示，警察人員是我們的保母，總是守護著我們的安全，如此年輕的生命殞落，令人萬分不捨、婉惜與哀慟，特囑警察局協助家屬處理後續事宜。雲林縣警察局長朱宗泰也指示北港分局成立治喪團隊。

北港分局長顏偉丞表示，北港分局治喪團隊編制14人，喪事期間全力提供家屬任何協助，並於每天上午8時至晚間8時派2名員警協助靈堂事宜，警局也會從優提報撫卹，協助家屬處理後續事宜。

▲雲林縣長張麗善今天在警察局長朱宗泰、北港分局長顏偉丞陪同下前往靈堂上香，並慰問黃女雙親。（圖／雲林縣政府提供）

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