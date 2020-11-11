台美經濟對話將登場　陸向美喊話：停止提升美台實質關係！

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）將於美東時間20日台灣展開經濟對話。對此，大陸外交部發言人汪文斌11日表示，敦促美方停止與台進行任何形式的官方往來與接觸，停止提升美台實質關係。

汪文斌在例行記者會上指出，中方一貫堅決反對美台官方往來，敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止與台進行任何形式的官方往來與接觸，停止提升美台實質關係，慎重妥善處理涉台問題，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，以免對中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。

汪文斌強調，「任何挾洋自重，妄圖破壞兩岸關係的圖謀和行徑，注定不會得逞。」

此外，大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日上午也提及此議題，她說，台灣民眾都清楚，這個對話可能涉及相關有問題豬、牛肉進口的議題，「民進黨當局勾連外部勢力，不顧民意反對，執意開放相關產品進口，島內民眾有著極大擔憂和義憤，民進黨當局挾洋自重，打著經濟、商業的幌子同美國發展關係，只會陷入進一步任由美方宰割的境地，只會損害台灣同胞的利益。」

朱鳳蓮並強調，堅決反對台美展開任何形式的官方往來，「民進黨當局挾洋自重，打著經濟、商業的幌子同美國發展關係，只會陷入進一步任由美方宰割的境地，只會損害台灣同胞的利益。」

▼美國國務院次卿柯拉克9月曾率團訪台。（圖／外交部）

