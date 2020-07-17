　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸外交部新發言人汪文斌亮相　曾擔任駐突尼西亞大使

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部新任發言人、外交部新聞司副司長汪文斌17日在例行記者會上亮相，成為該部第32任新聞發言人。汪文斌曾任陸駐突尼西亞，於1993年進入大陸外交部工作，最早為新聞司的科員。

▼大陸外交部新發言人汪文斌亮相。（圖／大陸外交部）

▲▼陸外交部新發言人汪文斌亮相　曾擔任駐突尼西亞大使。（圖／大陸外交部）

大陸外交部發言人華春瑩17日在例行記者會上向記者介紹汪文斌，她表示，汪文斌從事外交工作已經27年，曾在外交部新聞司、西歐司、政策司、辦公廳以及中國駐塞內加爾、喀麥隆和毛里求斯使館工作，於2017年至2020年期間任中國駐突尼斯大使。

華春瑩指出，汪文斌有著豐富的外交工作經驗和良好的溝通能力，相信會很快就跟中外記者朋友們「打成一片」，熟悉起來，融洽相處，密切合作，「我也相信記者朋友們會像支持我和歷任外交部發言人一樣來支持汪文斌副司長的工作。」

汪文斌隨後也上台自我介紹，他表示，自己有27年的外交工作經歷，但作為外交部發言人，還是一個新人，將努力向前任們學習，真誠地和記者朋友們溝通、交流，及時、準確地介紹中國的外交政策和外交理念，增進中外人民之間的相互了解和友誼，「在今後的日子裡，我會認真對待大家提出的每一個問題，為大家的工作提供力所能及的幫助，同時也期待能夠得到大家的理解和支持。」

大陸外交部前發言人耿爽6月初在例行記者會上宣布即將離任，後就傳出他改任大陸常駐聯合國副代表，並於7月初履新。耿爽卸下發言人職位的一個月後，汪文斌擔任新任發言人，並在例行記者會上亮相。

▼耿爽卸下發言人的職位後，改任大陸常駐聯合國副代表。（圖／路透社）

▲中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）

ET快訊
威力彩史上「20億↑頭獎」得主公開！他逛夜市變富豪
地獄24分鐘！台北北投「77：0」虐殺桃園南勢
聖結石「蘆洲聯開宅」火災竟沒滅火器　驚人租金嚇呆網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／他趴桌睡覺「遭3同學抬起」！驚恐神情全被拍...網怒轟

直播男「執意跳江」嚇壞粉絲　撈上岸後被處5日拘留

傳美考慮禁中共黨員入境　陸：公然與14億中國人民作對！

陸外交部新發言人汪文斌亮相　曾擔任駐突尼西亞大使

哈佛報告：中國民眾對中央政府滿意度高達93.1％

2名陸人在美染「溪谷熱」死亡　吸入「球黴菌」就可能中標…沒特效藥

武漢小學生研究「茶多酚抗癌」獲獎　網嗆造假：10歲敢挖老鼠內臟「神童嗎？」

孕婦吊點滴下秒「臉發麻」喘不過氣　丈夫一看：過期半年！瓶內都發霉了　

湖北派直升機空投「12噸石塊」　堵住50公尺潰口！

長江今年第2號洪水形成！三峽大壩進水量飆升「每秒5萬立方米」

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

影／他趴桌睡覺「遭3同學抬起」！驚恐神情全被拍...網怒轟

直播男「執意跳江」嚇壞粉絲　撈上岸後被處5日拘留

傳美考慮禁中共黨員入境　陸：公然與14億中國人民作對！

陸外交部新發言人汪文斌亮相　曾擔任駐突尼西亞大使

哈佛報告：中國民眾對中央政府滿意度高達93.1％

2名陸人在美染「溪谷熱」死亡　吸入「球黴菌」就可能中標…沒特效藥

武漢小學生研究「茶多酚抗癌」獲獎　網嗆造假：10歲敢挖老鼠內臟「神童嗎？」

孕婦吊點滴下秒「臉發麻」喘不過氣　丈夫一看：過期半年！瓶內都發霉了　

湖北派直升機空投「12噸石塊」　堵住50公尺潰口！

長江今年第2號洪水形成！三峽大壩進水量飆升「每秒5萬立方米」

中職／統一獅會選誰？　余謙、林子豪及張進德浮上檯面

國際人口流動恐成防疫破口　移民署：外國人居留超過3個月…自動延長30天

當年看《轉角遇到愛》還是國中生！　許維芳如願翻唱劇中神曲　

獨／高雄女羞看「三角森林」...萬黑叢中一點白　醫驚喊：有8隻腳還在狂吸

佐登-KY捐贈長照精油舒壓包　執行長陳佳琦：年底前增開診所衝營運

Kipling祭出三千元「雙包組合」　TUMI搶手印花包用三倍券買免貼錢

中職選秀／普門雙「馬」來選秀　期許能入選同隊

影／鄭文燦向殉職飛官靈堂捻香致意　希望國人支持保衛國家的國軍英雄

股神巴菲特投資攻略曝！「財報3大重點」衡量企業價值　再看6指標聰明選股

女粉絲爆料「被帶回飯店脫褲硬上！」　小賈斯汀不忍了⋯正式提告造謠者

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

大陸熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

3年生2胎「都不是他的」妻7字回讓他吐血

每天喝奶茶！高中男關節長滿「白結石」

女神音樂生搭機丟失300歲大提琴！全網幫他找

女帶2童上頂樓　竟慫恿「手放開跳」

三峽大壩迎新一輪洪水！　官方發4預警

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

阿公救命！下秒驚見「媳婦鋸子殺小孩」

武漢小學生研究「茶多酚抗癌」被嗆造假

男低頭滑手機　遭19樓冷氣機爆頭

男大生和女友吵架！轉頭為女室友摘荷花溺亡

湖北派直升機空投「12噸石塊」堵住潰口

更多熱門

相關新聞

馬英九批蔡政府「自我閹割」立場何在？

馬英九批蔡政府「自我閹割」立場何在？

前總統馬英九17日在臉書指出，總統蔡英文對於2017年菲律賓所提的「南海仲裁案」結果表態不接受，但當日前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）強調該仲裁判斷具有法律拘束力時，外交部卻語帶曖昧表示「歡迎」。他批評，外交部的反應難道是認同太平島是「礁」不是「島」？美方此次的立場，攸關中華民國領土的國際法地位，外交部應重申中華民國不接受南海仲裁的嚴正立場。

南海諸島「屬中華民國」　國台辦回應

南海諸島「屬中華民國」　國台辦回應

批英美配合歧視中企　華春瑩警告

批英美配合歧視中企　華春瑩警告

華為5G遭禁　陸官媒揚言報復

華為5G遭禁　陸官媒揚言報復

不滿對台軍售中國宣布將制裁美商　外交部：無理叫囂

不滿對台軍售中國宣布將制裁美商　外交部：無理叫囂

關鍵字：

大陸外交部外交部汪文斌

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

即／台中熊貓外送員　「才停車秒倒花圃內」命危

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

國動辱瑀熙百人斬　判拘役30日定讞

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面