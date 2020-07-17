陸外交部新發言人汪文斌亮相　曾擔任駐突尼西亞大使

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部新任發言人、外交部新聞司副司長汪文斌17日在例行記者會上亮相，成為該部第32任新聞發言人。汪文斌曾任陸駐突尼西亞，於1993年進入大陸外交部工作，最早為新聞司的科員。

▼大陸外交部新發言人汪文斌亮相。（圖／大陸外交部）



大陸外交部發言人華春瑩17日在例行記者會上向記者介紹汪文斌，她表示，汪文斌從事外交工作已經27年，曾在外交部新聞司、西歐司、政策司、辦公廳以及中國駐塞內加爾、喀麥隆和毛里求斯使館工作，於2017年至2020年期間任中國駐突尼斯大使。

華春瑩指出，汪文斌有著豐富的外交工作經驗和良好的溝通能力，相信會很快就跟中外記者朋友們「打成一片」，熟悉起來，融洽相處，密切合作，「我也相信記者朋友們會像支持我和歷任外交部發言人一樣來支持汪文斌副司長的工作。」

汪文斌隨後也上台自我介紹，他表示，自己有27年的外交工作經歷，但作為外交部發言人，還是一個新人，將努力向前任們學習，真誠地和記者朋友們溝通、交流，及時、準確地介紹中國的外交政策和外交理念，增進中外人民之間的相互了解和友誼，「在今後的日子裡，我會認真對待大家提出的每一個問題，為大家的工作提供力所能及的幫助，同時也期待能夠得到大家的理解和支持。」

大陸外交部前發言人耿爽6月初在例行記者會上宣布即將離任，後就傳出他改任大陸常駐聯合國副代表，並於7月初履新。耿爽卸下發言人職位的一個月後，汪文斌擔任新任發言人，並在例行記者會上亮相。

▼耿爽卸下發言人的職位後，改任大陸常駐聯合國副代表。（圖／路透社）

