南法新設台北辦事處　陸外交部：民進黨分裂圖謀不會得逞

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

外交部25日表示，將在法國南部的艾克斯普羅旺斯市（Aix-en-Provence）設立「駐普羅旺斯台北辦事處」，鎖定航太、生醫產業合作。對此，大陸外交部發言人趙立堅26日重申「一個中國原則」回應，強調「民進黨擔當局在國際上搞分裂活動，這一圖謀不會得逞。」

趙立堅表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。」他說，中方堅決反對任何建交國同台灣進行任何形式的官方接觸和往來，包括互設官方機構，法方應該恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題。

法國艾克斯普羅旺斯市與法國第一大港馬賽市共構「艾克斯-馬賽-普羅旺斯大都會區（Métropole d’Aix-Marseille-Provence）, AMP」，位居法國南部城市群中線，為法國高鐵TGV停靠站，與法國第二大城里昂（Lyon）、全球生態研究重鎮蒙佩里耶（Montpellier）、法國尖端科研據點索菲亞科技園區（Sophia Antipolis）、具法國矽谷美名的格勒諾柏（Grenoble）及航太重鎮土魯斯（Toulouse）均具地利之便。

南法是台灣民眾赴法國旅遊中要目的地之一，我外交部表示，自2016年至2019年，我國人赴法國的人數成長幅度高達62%，法國民眾來台人數也成長近30%。由於台法雙方交流增長幅度顯著，預期「駐普羅旺斯辦事處」設立後，將可在前述交流成果的基礎上，持續深化台法的友誼與合作，包括經貿、科技、文化及教育等領域。

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