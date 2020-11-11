熊貓超市買麵包「驚見過期2天」　客服對話曝！她怒：退30元幹嘛

▲原PO是10日下單，卻收到過期麵包！（圖／翻攝爆料公社二社）



記者劉維榛／綜合報導

食物下肚前，查看期限很重要！一名女網友抱怨，最近在熊貓超市購物，怎料送來的草莓麵包已過期兩天，而官方客服當下已緊急退款30元，但危機處理作法仍讓原PO難以接受。對此，熊貓官方回應，「此個案為倉庫管理的疏失，已經加強倉管流程與人員訓練，並且與該名消費者致歉並另提供補償！」

一名女網友在臉書《爆料公社二社》透露，最近在家裡休養，習慣在外送平台上買民生用品，恰巧昨（10）日晚上8時許，在熊貓超市訂購衛生紙、零食點心、麵包等，總共花了332元。

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外送員不久後送上門，而嘴饞的原PO便拿起一款草莓風味夾心麵包時，心血來潮確認期限，豈料麵包早已過期，「竟然是過期兩天的...可是我剛才收到耶！」當下，原PO致電給客服投訴，「聯繫兩次客服都是客服自動斷線、離線！」

從對話可見，客服先向原PO致歉，關於食物品質沒有符合期待後，接著提醒下次要把發票、收據給拍起來，而原PO也一頭霧水回應，「這是你們熊貓超市送來的的耶，沒有開發票與收據，過期商品我要先收起來嗎？」

不久後，客服再次致歉「非常抱歉訂單商品品質出現問題...優惠券稍後將存入您的帳戶」，接著退款30元。原PO則傻眼表示，「您們不覺得商品過期很嚴重嗎？真的很誇張。」最後，對此，原PO只能無奈呼籲「請大家一定要多多注意超市的保存期限！」

文章曝光後，大批網友熱議，「找消保官，過期食品是不能販售的」、「直接通報了啦」、「要是沒看日期，就直接吃，就慘了」、「買到過期品可以去檢舉喔！表示賣場的品保有很大的問題」、「客服都會問講說紙本收據呢？可是根本沒收過」。

《ETtoday新聞雲》記者也向熊貓官方詢問一事，官方證實有此狀況，並回應「熊貓超市中的商品會依照種類及保存期限不同，設定汰除機制。此個案為倉庫管理的疏失，fooodpanda深感抱歉，已經加強倉管流程與人員訓練，並且與該名消費者致歉並另提供補償。foodpanda 會持續精進對食品品質的管控，以提供最優良的服務。」

▼原PO與客服詳細對話！（圖／翻攝爆料公社二社）

