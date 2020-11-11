每天都被吃霸王餐！鹽酥雞老闆月損4000元　Foodpanda二大漏洞曝

▲連鎖鹽酥雞業者現在建立三道核對機制。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

許多業者反映，頻頻被消費者吃霸王餐，認為和Foodpanda外送平台的核對機制有關係。就有餐廳感嘆，只要客人反映餐點少給，通常客訴會立刻成立，除非店家能舉出影片等證據，證明餐點沒問題，否則成本必須自己吸收；另外，消費者在APP上能自由改名，根本抓不到慣犯。對此，Foodpanda聲明回應，設有線上真人客服，可即時進線反映問題，提醒店家多加運用。

實際來到連鎖鹽酥雞攤，員工對著訂單多瞄兩眼，但若有人真要吃霸王餐，其實奧步防不勝防。業者洪誌謙說，「譬如說他叫了5、6樣，那他會說，『ㄟ，為什麼我們的餐點只有收到2、3樣？』。頻率很高，幾乎每天都會遇到。」

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業者說，客人賴皮招數除了說東西少給，或是質疑明明點大份炸雞，怎麼來的只有小份。但問題的癥結點是店家通常很難舉證，跟外送平台之間也只能透過文字互動，效率不太OK，乾脆摸摸鼻子認賠。

▼業者出餐時會貼上封條。（圖／東森新聞）



洪老闆表示，一個月要賠3、4000元，乾脆自己建立核對機制，出單前請外送員跟著核對一遍，再貼上封條杜絕後患，「我們就會確認有三個關卡，第一個，他抓東西（下鍋）的時候先確認份數；第二個在包裝時再確認一次份數；取餐過程，我們一樣要請外送人員再做最後的確認。」

而來到桃園司老闆的店又是新的狀況，攤開訂單，6日、8日分別有一位童先生訂餐，一天買了奶茶、薯餅、豬排飯，另一天買了豬丼，總計102和177元，對方疑似拿到餐點，再立刻取消訂單，害店家拿不到錢。

但由於APP上客人不用登記本名，甚至還能自由改名，店家根本找不到人，不能當面對質就只能處於弱勢。司先生說，「有一個人的名字就寫說什麼『熊貓達人』，我今天這個奧客，我就今天這個名字，明天那個名字，我們根本沒辦法防範。」對此，Foodpanda回應，在接單設備程式中設有線上真人客服，可以即時進線反映問題，提醒店家多加運用。

▼Foodpanda說，店家可向線上真人客服反映。（圖／記者林敬旻攝）