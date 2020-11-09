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成大推廣環保外送　循環容器自助歸還

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▲台南市長黃偉哲、環保署副署長蔡鴻德共同鼓勵外送平台，使用可回收清洗再利用之循環容器，為地球盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲、環保署副署長蔡鴻德共同鼓勵外送平台，使用可回收清洗再利用之循環容器，為地球盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為減少使用免洗餐具，鼓勵外送平台使用可回收清洗再利用之循環容器，環保署與台南市環保局攜手，與外送平台foodpanda及循環容器供應商「好盒器」合作，於成功大學、台南市中西區、東區及北區等地設置環保外送循環容器自助歸還站。

▲台南市長黃偉哲、環保署副署長蔡鴻德共同鼓勵外送平台，使用可回收清洗再利用之循環容器，為地球盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲表示，受到疫情的影響，很多民眾用餐時為了方便或為了防疫而選擇使用一次性容器，以台南市為例，一天約有0.8公噸左右的一次性食器包材用完就丟，讓台南市本來已經減少的一次性食器現在又開始增加，疫情之後，foodpanda 增加7倍的包材使用量，因此我們希望能為地球盡一份心，努力減廢。

黃偉哲市長說，防疫期間我們以誘因來代替棍子，台南市努力與外送平台配合，送餐時提供可回收容器，並由政府提供誘因，增加民眾的接受度，減少一次性食器每天的用量，讓環境變得更好。台南市從成大校園周邊開始，因為他們是意識相當高的一群，加上學生使用外送的比率也高，所以我們期待從這裡開始做起。▲台南市長黃偉哲、環保署副署長蔡鴻德共同鼓勵外送平台，使用可回收清洗再利用之循環容器，為地球盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成功大學副校長蘇芳慶表示，成大是全台灣第一所率先推動聯合國SDG永續發展的大學，2020年英國泰晤士高等教育世界大學影響力排名，成功大學排名全台第1，亞洲第2，全球第38名。成功大學約有2萬3千名學生，學生是外送最大的消費族群，環保署與台南市政府選擇和成大合作試辦是睿智的決定，因為成大持續推動永續發展，成大非常榮幸為地球盡一份心力。

環保署副署長蔡鴻德說，其實疫情之後，大家對外送的需求量增加，也增加垃圾量，我們一定要想辦法處理，希望可以透過回收的方式，靠民眾的幫忙，在享受外送服務的同時，讓垃圾減量。

▲台南市長黃偉哲、環保署副署長蔡鴻德共同鼓勵外送平台，使用可回收清洗再利用之循環容器，為地球盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首波參與環保外送試辦計畫的台南店家共有22家，提供消費者可循環使用的外送容器。並於成功大學勝利校區勝六學舍、光復校區雲平咖啡、臺南市中西區、東區及北區等29處，設置環保外送容器自助歸還站。

好盒器創辦人李翊禾、宋宜臻是成大工業設計系校友，從環境永續的角度出發創辦好盒器，推出容器租借服務。李翊禾說，「這個世界的價值觀逼著我們去擁有很多需要以外的想要，每一次的消費，就是在為世界投票」。宋宜臻說，地球只有一個，「有沒有可能未來製造出的任何產品，讓消費者不管怎麼選都是友善環境」。

愛地球外送試辦自109年11月9日到110年1月4日，消費者須先成為好盒器官方line帳號會員，即可在外送服務試辦區域內，於foodpanda訂餐頁面選擇使用循環容器出餐，用餐後3日內歸還至台南市29處循環容器歸還站，即可取得foodpanda 30元優惠碼，下次消費滿100元即可折抵。

▲台南市長黃偉哲、環保署副署長蔡鴻德共同鼓勵外送平台，使用可回收清洗再利用之循環容器，為地球盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11月9日下午在成大歷史博物館舉辦「愛地球外送　零廢棄生活」宣傳記者會，現場邀請成大合唱團以阿卡貝拉美聲合音演唱《I Need Your Love》為活動揭開序幕，呼籲大家用實際行動支持愛地球外送，用愛打造零廢棄環保生活。

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