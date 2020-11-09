同事喊不餓！他噴千元點外送「忙完剩殘骸」　傻眼：給我整嘴塞滿

▲厚臉皮同事爽嗑他的晚餐。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友昨晚上班訂外送噴了1千多元，由於餐點送達時，他手邊的事尚未處理完畢，於是耽擱了一會兒；沒想到，原本聲稱「不餓」的同事突然胃口大開，幾乎掃光他的豐盛晚餐，讓他瞬間氣到沒食慾。

苦主今在「爆廢1公社」發文抱怨，「話說假日很多吃的都沒開，在快餓昏的情況下，找不到啥吃的，所以只好叫外送，還花了1000多塊。」

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起初，他在揪團點單時，某位同事（簡稱A）婉拒了，直呼「我不餓，你們買就好」，然而當餐點送達時，A又改口說想吃一點；聞言，他心想反正也吃不完，便欣然答應了。

原po接著表示，那時他手邊還有工作，大概又花了10多分鐘才忙完，「等我準備享用晚餐時，我看到A的嘴巴塞滿食物，幾乎要吃光了我的晚餐。看到這樣胃口瞬間沒了，心裡忍不住OS，這是啥狀況，問你要不要買東西吃，你說你不餓，我們買就好，現在嘴巴塞滿滿，還邊說快來吃......。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對於同事厚臉皮的行徑，網友們紛紛氣罵道，「不是很餓就吃成這樣了！如果很餓不就連盒子都清掉了」、「當分母付帳吃殘餘，還要善後丟垃圾，被利用得真徹底」、「真不要臉耶！從此斷絕往來」、「刷新三觀」、「這種人一次就掰掰了，永遠不會再有機會」。

但同時，有眼尖網友提出質疑，表示以照片來看，明明是小的夏威夷披薩+哈燒拼盤，就算再加起司，價格也頂多6百多塊錢，何來破千元之說？對此，有人則跳出來護航，直回「如果比薩是兩個，那1000元真的差不多。」

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