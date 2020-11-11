天津本土病例感染途徑是「物→人」　疑似來自德國豬腳

▲新冠病毒肆虐全球。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

天津近日新增1本土病例，患者是一名天津海聯冷凍食品有限公司裝卸工人，沒有疑似病例接觸史。當地官方9日宣佈「迅速進入戰時狀態」，並將傳播源頭指向一批德國進口的冷凍豬腳。天津市濱海新區防控指揮部副總指揮副區長梁春早最新表示，經過溯源現在能得到的證據指向是由物到人的病毒傳播。

綜合陸媒報導，天津市衛生健康委員會發言人何鵬指出，他們在7日接獲山東省德州市通報，一包經由天津濱海新區進口並送往德州的冷凍豬腳外包裝，經過病毒檢測呈現陽性。

據悉，這批冷凍豬腳來自德國不來梅（Bremen）港口，10月19日上午卸載於太平洋碼頭公司並未開箱，也沒有人員接觸過，這批貨品在11月4日運抵濱海新區的天津市海聯冷鏈有限公司，其中有2020件貨物存放於冷凍庫，總計28.1噸的貨物在11月5日裝載到貨櫃，運往山東德州。

經天津市防控指揮部查驗結果，目前中新生態城的海聯冷庫的一名冷庫裝卸工人、一個冷庫門把手核酸檢測結果呈陽性，其他人員及環境樣本檢測結果均為陰性。

在此之前，大陸曾於北京、遼寧大連、廣東等地爆發與冷鏈物流有關的疫情，以最嚴峻的7、8月份來看，就有約10地先後在進口冷凍食品包裝上檢疫出新冠肺炎病毒。

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