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陸跨省傳染再現　安徽增本土新冠確診與上海有關

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▲武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲大陸各地仍偶有零星疫情爆發。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家衛健委11日通報，11月10日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例17例。其中，16例為境外輸入，但有一本土確診病例發生在安徽，與日前上海通報本土確診案例有關，顯示疫情有擴散風險，官方下令以「戰時狀態」落實防控。

根據通報，11月10日0—24時大陸新增的16例為境外輸入確診，分別來自天津6例，上海5例，四川2例，遼寧1例，江蘇1例，陝西1例，另無新增死亡病例、疑似病例；無症狀感染者方面，新增15例，境外輸入有13例。

▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

▲上海街道上，人與寵物都戴上口罩。（圖／路透社）

針對10日通報的本土確診個案，安徽省疫情防控工作電視電話會議於當晚緊急召開，省委書記李錦斌表示，要以戰時狀態，「抓緊、抓實、抓細」常態化疫情防控。他坦言，從阜陽潁上確診1例外部關聯新冠肺炎病例來看，疫情仍未完結，危險仍在身邊，大考仍在繼續。

安徽該一新冠肺炎確診病例，來自阜陽市潁上縣，患者蘭某系11月9日上海市通報的新冠肺炎確診病例王某某的密切接觸者，於10日上午8時17分，經核酸檢測確診，目前該地已排查34名密切接觸者，完成核酸採樣17人，16人陰性，一人結果待出。

回顧9日上海市通報的本土確診案例，為一名在浦東機場從事搬運工作地51歲男性，他於8日因發燒、鼻塞等症狀至醫院就診，後確診為新冠肺炎；當時上海市公共衛生臨床咨詢專家繆曉輝分析說，病例發生在浦東郊區，人口密度小，發生人與人之間的氣溶膠傳播的可能性小，且遠離市區，不會發生大範圍的傳播。

但該上海病例，4月8日至今未曾離滬，發病前14天內無中高風險地區旅居史，無新冠病毒感染者接觸史，大陸官方仍在對其感染源進行溯源工作。

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