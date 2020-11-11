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看東奧有望免14天隔離！日本考慮「特例開放」外國觀眾入境

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記者王佩翊／編譯

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，原訂於7月正式開幕的東京奧運也被迫延後一年，然而疫情至今仍不見緩，各國依舊無法重啟國門迎接觀光客，眼見2021年即將到來，各國是否開放也深深地關係到東奧的舉辦方式。東奧相關人士透露，日本政府有望開放赴日參與東奧盛事的觀光客免除14天的居家檢疫期，詳細方案將會在2021年春天正式決定。

▲▼東京奧運，東奧延期。（圖／路透）

▲日本政府有望開放東奧的觀眾免除14天居家檢疫。（圖／路透）

根據《日刊體育》引述東奧相關人士消息報導，日本政府將會在12日召開的新冠肺炎對策調整會議中，商討有關東京奧運的觀眾規範，其中包含國外觀光客入境後的居檢以及相關防疫措施。事實上，這將會是該會議第五度談論到東京奧運相關議題，而大家最關心的重點不外乎就是「減少入場觀眾」或是採取「無觀眾」形式舉行。

▲▼東京奧運。（圖／CFP）

▲東京奧運延後至2021年舉行。（圖／CFP）

由於就目前的時間點而言，仍然無法確定2021年夏天疫情發展狀況，因此日本政府決定於明天春天判斷是否開放觀眾入場。如果開放觀眾入場，那麼大會必須遵守政府的入場人數上限規範，按照現階段而言，可容納1萬人的棒球場與日本甲組職業足球聯賽競技場僅能開放50%的觀眾入場。

據悉，日本政府有意在考慮各國疫情的狀況下，准許持有東奧門票的外國旅客入境。雖然旅客入境後仍須遵守一切防疫流程，不過有望可以省去2個星期的隔離期。

日本甲組職業足球聯賽即將於2021年2月正式展開，而日本職棒也將緊接著在3月開賽，因此日本政府有意根據相關賽事的執行狀況，判斷東奧是否開放觀眾入場。

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