LIVE／確診+4、經濟泡泡首例獲准　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

國內今日新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時每週例行記者會，由指揮官陳時中主持說明詳情。加上此次新增，國內目前累計584例確診，分別為492例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；1例(案530)移除為空號。

美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠病毒疫苗，在試驗中證實有90%預防效力。目前輝瑞正加速生產，指揮中心昨日表示台灣有機會在明年第一季取得，但有專家認為台灣恐怕只能分到兩三百劑，而且要等到明年下半年才打得到。另外，指揮中心已同意「經濟泡泡」首例專案，要開放外國電子業人士來台考察投資環境。針對上述相關議題，指揮中心預計也將在記者會上一併說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，資料照。（圖／指揮中心提供）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。