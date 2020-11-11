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綠營質疑美國NGO「萊劑副作用」影片造假　藍：公然反美？

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記者徐政璿／台北報導

國民黨臉書10日揭露一段豬隻食用瘦肉精產生「四肢顫抖」副作用的影片，而影片來源為總部設在華盛頓的動物展望組織（Animal Outlook），不過農委會主委陳吉仲卻指此影片是不實消息。對此，藍營人士納悶，民進黨押寶川普失敗後，「現在公然反美嗎？」國民黨發言人洪于茜則抨擊，難道陳吉仲是在質疑美國的研究？還是意圖誤導民眾？

國民黨今（11）日發布聲明強調，臉書上所發佈有關「萊劑副作用」的影片並非自製，原始出處為動物展望組織（Animal Outlook），於2015年11月11日在youtube上公布之影片

國民黨表示，陳吉仲刻意拿網路上不實的小豬顫抖影片來類比國民黨所引用的真實影片，根本是蓄意混淆視聽，國民黨在此強烈譴責。

國民黨強調，瘦肉精對豬隻存在副作用，是經過科學實證的事實：包括美國農業部（USDA）贊助普度大學（Purdue University）的研究顯示，餵食瘦肉精的肉豬，大腦化學作用會產生變化，攻擊性增加，更容易去咬、追逐同伴；美國FDA在2006年也已經警告：萊克多巴胺可能增加豬隻在驅趕過程中受傷及肌肉無力的數量。

此外，國民黨也指出，解剖豬隻屠體發現，高劑量的萊克多巴胺會降低骨骼總重量、磷等礦物質濃度，使骨骼變得脆弱。上述事實都經專業科學驗證，陳吉仲卻用繪聲繪影的低級手法來混淆是非，只會強化人民反對萊豬進口的意志！

國民黨抨擊，這種不人道的飼養方式，豬不能吃，人更不能吃，歐盟能夠拒吃，中國大陸能夠拒吃，全球有160個國家都能夠拒吃，不顧人民的政府沒有資格替我們做決定，不顧食安的政府沒有資格替我們的下一代做決定。 

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